Об этом Путин сообщил во время заседания форума "Российская энергетическая неделя".

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Это полная чушь, – Путин

Вы говорите об обвинениях России в использовании энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред и политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований,

– заявил Путин.

Глава государства-агрессора похвастался, что, мол, Россия наоборот наращивает поставки газа в Европу, а вот другие поставщики сокращают.

Глава Кремля считает, что украинская ГТС может "лопнуть"

Однако Путин заметил, что транзит через украинскую территорию может быть прекращен. Мол, если поставки увеличат, то украинская ГТС просто "лопнет".

Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута,

– сказал Путин.

Обратите внимание! Ранее аргументом Путина относительно того, что транзит по Украине, возможно, остановят, была его нерентабельность. Мол, транспортировать голубое топливо через Украину – невыгодно. Прокачка по новым системам, мол, дешевле на 3 миллиарда в год.

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Боррель назвал действия России частью политической игры

Отметим, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что проблема с ростом цен на газ – геополитического уровня. Действия России Боррель назвал "частью игры и политического давления".

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС изучают различные сценарии того, чтобы Украина осталась транзитером газа. Для этого сотрудничают с украинскими экспертами.