Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС. В то же время другой темой, в которой полностью поддерживают Украину, является энергетическая безопасность.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ввиду сокращения поставок от "Газпрома", она понимает обеспокоенность Украины.

Это тема не только на эту зиму, но и на последующие зимы. Поэтому комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас различные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что Евросоюз будет сотрудничать с украинским государством, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран ЕС.

Это предусматривает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"Мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", – рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Как рассказала президент Еврокомиссии, лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует создать стратегический диалог с ЕС в сфере энергетики. Это позволит избежать шантажа со стороны России.

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Саммит Украина – ЕС: коротко