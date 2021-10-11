Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примером газового шантажа является ситуация вокруг ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Именно поэтому Украине и ЕС стоит выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы.
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Именно поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС,
– подчеркнул Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, общее долгосрочное видение должно охватывать не только транспортировку газа, но и ряд других важных вопросов. Отдельно:
- синхронизацию украинских электросетей;
- производство возобновляемых источников энергии.
По словам Шмыгаля, синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль в энергетической безопасности.
Поэтому приоритетом является придерживаться графика синхронизации сетей. Политик подчеркнул, что важно завершить ее к 2023 году, а возможно, и с опережением графика.
Боррель заговорил о давлении на Европу
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия давит на Европу с помощью дефицита газа.
- Чиновник подчеркнул: Россия хочет, чтобы запустился "Северный поток-2". По словам чиновника, страна использует эту ситуацию, чтобы "лить воду на свою мельницу".
- Боррель отметил, что Европа до сих пор нуждается в российском газе. В то же время ей приходится переживать чрезвычайную ситуацию. Все потому, что проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение.