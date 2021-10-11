Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що прикладом газового шантажу є ситуація навколо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Саме тому Україні та ЄС варто виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи.
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Саме тому, ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС між Україною і ЄС,
– наголосив Шмигаль.
За словами Шмигаля, спільне довгострокове бачення має охоплювати не лише не лише транспортування газу, але й низку інших важливих питань. Зокрема:
- синхронізацію українських електромереж;
- виробництво відновлювальних джерел енергії.
За словами Шмигаля, синхронізація України з ENTSO-E зіграє ключову роль в енергетичній безпеці.
Тому пріоритетом є дотримуватися графіка синхронізації мереж. Політик наголосив, що важливо завершити її до 2023 року, а можливо, і з випередженням графіка.
Боррель заговорив про тиск на Європу
- Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія тисне на Європу за допомогою дефіциту газу.
- Посадовець наголосив: Росія хоче, щоб запустився "Північний потік-2". За словами посадовця, країна використовує цю ситуацію, "щоб лити воду на свій млин".
- Боррель зауважив, що Європа досі потребує російського газу. водночас їй доводиться переживати надзвичайну ситуацію. Усе тому, що проблема газопостачання має геополітичний вимір.