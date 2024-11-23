В субботу, 23 ноября, в греческом городе Мадри произошло нападение на украинцев во время мероприятия чествования памяти жертв Голодомора. Об этом в своем Facebook сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, передает 24 Канал.

Смотрите также В оккупированном Донецке пригрозили последствиями тем, кто почтит память жертв Голодомора

Нападение на украинцев в Греции

По словам церковника, большая группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев среди которых значительная часть были женщины и дети украинских школ и ассоциаций. Инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко, где собрались украинцы, чтобы провести санкционированное мероприятие с молитвой по жертвам Голодомора.



По свидетельствам участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы. От насильственных действий пострадал дипломат Посольства.

Тот факт, что мирных участников и детей атаковали на европейской земле, вызывает глубокое возмущение. Этот инцидент еще раз поднимает вопрос о том, кто на самом деле является "фашистами", если агрессивное поведение демонстрируется со стороны тех, кто выступает за свободу слова и демократию,

– говорится в сообщении священника.

Местная украинская община призывает греческие власти расследовать инцидент, установить виновных и гарантировать безопасность проведения таких мероприятий в будущем.

На акцию украинцев напали неизвестные с коммунистическими флагами / Фото Игорь Посоленик

Греческие коммунисты пытались сорвать мероприятие в честь чествования памяти жертв Голодомора: смотрите видео

Реакция посольства

Посольство Украины в Греции выразило решительный протест против насильственных и провокационных действий членов ККЕ (коммунистическая партия Греции – 24 Канал) во время мероприятия, организованного украинской общиной.

Призываем правоохранительные органы Греции оперативно расследовать этот инцидент и обеспечить ответственность виновных. Необходимо защитить права людей и общин на память исторических трагедий без страха перед запугиванием или насилием,

– отметили в ведомости.