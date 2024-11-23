У суботу, 23 листопада, у грецькому місті Мадри стався напад на українців під час заходу вшанування пам'яті жертв Голодомору. Про це у своєму Facebook повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик, передає 24 Канал.

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Напад на українців у Греції

За словами церковника, велика група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій. Інцидент відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору.



Зі свідчень учасників, нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози. Від насильницьких дій постраждав дипломат Посольства.

Той факт, що мирних учасників та дітей атакували на європейській землі, викликає глибоке обурення. Цей інцидент ще раз піднімає запитання про те, хто насправді є "фашистами", якщо агресивна поведінка демонструється з боку тих, хто виступає за свободу слова та демократію,

– йдеться у повідомленні священника.

Місцева українська громада закликає грецьку владу розслідувати інцидент, встановити винних та гарантувати безпеку проведення таких заходів у майбутньому.

На акцію українців напали невідомі з комуністичними прапорами / Фото Ігор Посоленик

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Реакція посольства

Посольство України в Греції висловило рішучий протест проти насильницьких та провокаційних дій членів ККЕ ( комуністична партія Греції – 24 Канал) під час заходу, організованого українською громадою.

Закликаємо правоохоронні органи Греції оперативно розслідувати цей інцидент та забезпечити відповідальність винних. Необхідно захистити права людей та громад на пам'ять історичних трагедій без страху перед заляканням або насильством,

– наголосили у відомості.