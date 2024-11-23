Оккупанты назвали это "пропагандой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

Смотрите также 91-я годовщина геноцида․ "Голод и мор: память поколений" – истории, которые ранее замалчивали

В оккупированном Донецке запрещают чтить память жертв Голодомора

По данным активистов движения "Желтая Лента", этот запрет стал ответом на просьбу группы студентов Филологического факультета осветить тему искусственного голода в СССР на паре по истории. Ведь в администрации такую просьбу восприняли категорически.

Администрация предупредила, что: "Зажигание т. н. "свечей памяти" и подобная деятельность расценивается как часть западной антироссийской пропаганды",

– говорится в сообщении движения сопротивления.

"Желтая лента" отмечает, что кроме этого в сообщениях указано, что это "влечет за собой закономерные последствия" и "университет – не место для псевдоисторических антисоветских спекуляций".

"Обращаемся к студентам, преподавателям и учителям из других учебных заведений на ВОТ (временно оккупированных территориях – 24 Канал) с просьбой сообщить, был ли у вас введен подобный запрет", – добавляют в движении.

К слову, в Киево-Печерской лавре почтили память жертв голодоморов в Украине. На службе были Владимир Зеленский с Еленой Зеленской, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Василий Малюк, Кирилл Буданов, представители разных конфессий и военные.