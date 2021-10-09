Россия прибегает и к шантажу отдельных стран. Об этом в интервью заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Читайте больше Необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует, – Макогон

Стефанишина заявила, что мы на пороге континентальной газовой войны

Мы сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия. В 2020 году закончилось действие Энергетической стратегии России,

– рассказала Стефанишина.

Именно этот документ, по ее словам, определял – большие залежи России являются одним из основных инструментов геополитического влияния. Тогда Кремль двигался в формате "страна за страной", сейчас же "Северный поток-2" открывает для России другие возможности.

"Сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе", – объяснила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она добавила, что цены на газ, и давление в отношении запуска проекта "Северный поток", и индивидуальный шантаж каждой страны – "это все часть гибридной войны".

Заверила, что Россия "боится силы и ответа на свои агрессивные действия". Именно поэтому "если Евросоюз будет готов консолидировано выступить с позицией, я думаю, что это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои "аппетиты".

Коротко о последних новостях в отношении газа и действий России