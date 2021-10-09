Россия прибегает и к шантажу отдельных стран. Об этом в интервью заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.
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Стефанишина заявила, что мы на пороге континентальной газовой войны
Мы сейчас на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия. В 2020 году закончилось действие Энергетической стратегии России,
– рассказала Стефанишина.
Именно этот документ, по ее словам, определял – большие залежи России являются одним из основных инструментов геополитического влияния. Тогда Кремль двигался в формате "страна за страной", сейчас же "Северный поток-2" открывает для России другие возможности.
"Сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе", – объяснила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она добавила, что цены на газ, и давление в отношении запуска проекта "Северный поток", и индивидуальный шантаж каждой страны – "это все часть гибридной войны".
Заверила, что Россия "боится силы и ответа на свои агрессивные действия". Именно поэтому "если Евросоюз будет готов консолидировано выступить с позицией, я думаю, что это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои "аппетиты".
Коротко о последних новостях в отношении газа и действий России
- Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал скачки цен на газ в Европе. Он объяснил, что растет спрос на природный газ в Китае и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЕС проводит политику декарбонизации, увеличиваются штрафные санкции за выбросы вредных газов.
- По словам Омельченко, "Газпром" мог бы упростить ситуацию, однако этого "не делает, поскольку пытается достичь своей цели – прогнуть европейское законодательство под себя с помощью газового шантажа".
- Кремль пытается запустить газопровод "Северный поток-2" и уже наполнил первую ветку в тестовом режиме. Правда, Регулятор потребовал доказательств соблюдения норм Евросоюза – то есть компания, которая добывает газ, не имеет права транспортировать его. В России же этим занимается только "Газпром".