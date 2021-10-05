Скачки цены на газ частично связаны с информацией по запуску "Северного потока-2". Об этом в эфире 24 канала рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Другие причины (скачков цен на газ – 24 канал) – это в первую очередь растущий спрос на природный газ в Китае и вообще в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также есть определенные спекуляции", – рассказал Владимир Омельченко.

"Газпром" не собирается облегчать ситуацию с ценами

Он пояснил, что свою роль сыграло и то, что ЕС проводит политику декарбонизации, штрафные санкции за выбросы вредных газов увеличиваются. Вместе это привело к тому, что цены находятся на высоком уровне, но "Газпром" мог бы упростить ситуацию.

Он ("Газпром" – 24 канал) этого не делает, поскольку пытается достичь своей цели – прогнуть европейское законодательство под себя счетом газового шантажа. Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова

Последствия скачков цен на газ уже ощущают промышленные предприятия, сообщил Омельченко. Для рядовых граждан разработали схему, когда газ будет иметь фиксированную цену.

Однако граждане, предположил Владимир Омельченко, все-таки почувствуют последствия нестабильной ситуации с газом в Европе. В частности, это будет касаться импортных товаров, ведь цена энергоносителей играет заметную роль.

Правовое поле ЕС может разрушить шантаж "Газпрома"

Директор энергетических программ Центра Разумкова отметил, что если ЕС прогнется под Россию и изменит правила под интересы "Газпрома" – это будет означать разрушение правового поля Европейского Союза с чрезвычайно сложными и непредсказуемыми последствиями.

Это даст новый толчок для "Газпрома", чтобы заставлять ЕС работать по тем правилам, которые предложат в Кремле. Поэтому ни в коем случае в этой ситуации нельзя идти на поводу у "Газпрома",

– заявил Омельченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы была единая позиция ЕС по "Газпрому". В то же время Кремль может прибегнуть к чему угодно, лишь бы достичь своей цели. "Газпром" уже включил на полную мощность все свои рычаги влияния, что привело к высоким ценам.

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"Надо не забывать, что есть такие вещи, которые мы просто не знаем. Что "Газпром" использует определенных политиков через коррупционные механизмы, которые работают в его интересах", – сказал директор энергетических программ Центра Разумкова.

Омельченко о ситуации с газом в Европе: смотрите видео

Цены на газ в Европе: коротко