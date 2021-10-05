Стрибки ціни на газ частково пов'язані з інформацією щодо запуску "Північного потоку-2". Про це в ефірі 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Інші причини (стрибків цін на газ – 24 канал) – це в першу чергу зростаючий попит на природний газ в Китаї і взагалі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Також є певні спекуляції", – розповів Володимир Омельченко.

"Газпром" не збирається полегшувати ситуацію з цінами

Він пояснив, що свою роль зіграло й те, що ЄС проводить політику декарбонізації, штрафні санкції за викиди шкідливих газів збільшуються. Разом це привело до того, що ціни перебувають на високому рівні, але "Газпром" міг би спростити ситуацію.

Він ("Газпром" – 24 канал) цього не робить, оскільки намагається досягнути своєї мети – прогнути європейське законодавство під себе рахунком газового шантажу. Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова

Наслідки стрибків цін на газ вже відчувають промислові підприємства, повідомив Омельченко. Для пересічних громадян розробили схему, коли газ матиме фіксовану ціну.

Проте громадяни, припустив Володимир Омельченко, таки відчують наслідки нестабільної ситуації з газом у Європі. Зокрема, це стосуватиметься імпортних товарів, адже ціна енергоносіїв відіграє помітну роль.

Правове поле ЄС може зруйнувати шантаж "Газпрому"

Директор енергетичних програм Центру Разумкова зазначив, що якщо ЄС прогнеться під Росію і змінить правила під інтереси "Газпрому" – це означатиме руйнацію правового поля Європейського Союзу із надзвичайно складними і непередбачуваними наслідками.

Це надасть новий поштовх для "Газпрому", щоб змушувати ЄС працювати за тими правилами, які запропонують у Кремлі. Тому у жодному разі в цій ситуації не можна йти на поводу у "Газпрома",

– заявив Омельченко.

Він наголосив, що наразі важливо, аби була єдина позиція ЄС щодо "Газпрому". Водночас Кремль може вдатись до чого завгодно, аби досягнути своєї мети. "Газпром" вже включив на повну потужність всі свої важелі впливу, що призвело до високих цін.

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"Треба не забувати, що є такі речі, які ми просто не знаємо. Що "Газпром" використовує певних політиків через корупційні механізми, які працюють у його інтересах", – сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Омельченко про ситуації з газом в Європі: дивіться відео

Ціни на газ у Європі: коротко