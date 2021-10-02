Ангела Меркель после подписания сделки по "Северному потоку-2" с Джо Байденом убеждала, что Германия подготовила гарантии того, что Кремль не будет использовать газ как оружие против Украины. Но газопровод запустят еще не скоро, а газ для России уже стал тем самым оружием.

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Россия перестала качать газ через Украину

"Газпром" с 1 октября полностью прекратил транзит природного газа в Венгрию через украинскую ГТС. То есть компания попросту наплевала на предварительные контракты и перестала качать газ через Украину.

Это не просто так, ведь 27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставки газа до 2036 года в обход Украины. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров в год через Австрию и Сербию.

Действие этого контракта вступило в силу именно 1 октября. То есть "Газпром" в первый же день наплевал на контракт с украинской ГТС, согласно которому газ в Венгрию через нашу страну должен качаться до конца 2024 года.

В этот же день прокремлевский премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет учитывать критику со стороны Киева, так как он несет ответственность исключительно перед венграми, которые теперь получат более дешевый газ.

Справка. МИД Украины выступили с протестом против венгеро-российской сделки на поставки газа. В Киеве ее назвали исключительно политической, целью которой является давление на Украину.

В тот же день глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что Украина не имеет права встревать во внутренние дела Венгрии.



Петер Сиярто ответил Украине / Фото с фейсбука главы венгерского МИД

Важные детали скандальной сделки

Но и Сиярто, и Орбан забыли рассказать 2 важных детали скандальной сделки с "Газпромом". Первая заденет самих венгров, вторая – украинцев.

Первое – согласно контракту с россиянами, Венгрия якобы получит дешевый газ. Понятно, что Орбану нужно что-то обещать своему народу, ведь в 2022 году его ждут выборы.

Но Украина по себе знает, что вслед за скидками на газ идут и требования сдачи национальных интересов. Ведь это даже звучит бредово, мол, прокачка газа по более длинным трубопроводам будет дешевле.

Что важно – в ближайшие 10 лет Венгрия не сможет пересмотреть условия контракта. Это значит, что их просто загнали в ловушку. Минимум на следующие 10 лет венгры будут на 100% зависимы от россиян.

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Второе – Кремль банально использует Венгрию в своей войне против Украины. Киев не просто должен влазить в эту историю. Мы обязаны были это сделать, так как от этого зависит и наша энергобезопасность.

Несколько лет назад мы перестали напрямую покупать газ у российского "Газпрома". Взамен Украина начала покупать его в Европе. Но это на бумаге, а по факту – Венгрия заказывала у России определенные объемы газа, часть из которого у венгров покупала Украина и отгружала на своей территории.

Теперь же возможности этого виртуального импорта газа из Венгрии нет. Именно этого и добивался Кремль.



Власть России использует Венгрию в своей войне против Украины / Фото Getty Images

Кроме того, после дипломатического скандала между Киевом и Будапештом из-за нового контракта, Венгрия заявила что будет блокировать вступление Украины в НАТО. Это также цель Кремля.

Поэтому вполне логично, что Украина призвала США и Германию ввести новые санкции против российского "Газпрома", так как новый контракт с Венгрией – это и есть использование газа в качестве оружия.

Если Байден и Меркель брали на себя обязательства наказывать за это Кремль, то самое время выполнить свои обещания, считают в украинском "Нафтогазе".

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Кроме того, Украина обращается и в Еврокомиссию, чтобы там оценили, соответствует ли новая сделка между Венгрией и "Газпромом" европейскому законодательству в области энергетики.

Пока мы так и не увидели должной реакции ни со стороны Берлина, ни Еврокомиссии.

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Европа чувствует на себе агрессию Кремля

Знаете, мы привыкли к тому, что Европа высказывает лишь озабоченность по поводу российской агрессии. Но ситуация резко изменилась и последствия многих лет озабоченности уже чувствует на себе вся Европа.

На сегодня цены европейских ноябрьских фьючерсов на газ уже перешагнули отметку в 1 100 долларов за тысячу кубометров газа, а ведь отопительный сезон в Европе еще толком и не начался.

В последние несколько недель цены на газ в Европе растут и обновляют исторические максимумы из-за низких запасов топлива в европейских подземных хранилищах.

Я уже рассказывал, что именно хранилища, принадлежащие "Газпрому", заполнены всего на 18%, в то время как остальные – почти на 80%. Нужно быть глупцом, чтобы не проследить явный шантаж Москвы, с целью как можно скорее запустить "Северный поток-2".

Ведь еще в январе 2021 года цена на газ не превышала 270 долларов за тысячу кубометров.



Цены на газ в Европе растут и обновляют исторические максимумы / Фото 24 канала

Но цены на газ отображаться не только в платежках европейцев, а и наносят огромный удар по европейской экономике в целом.

Например, Федеральное статистическое управление Германии обновило свои оценки инфляции в стране. Оказалось, что в сентябре уровень инфляции в стране побил рекорд почти за 3 последних десятилетия.

Причинами такой ситуации эксперты называют рост цен на газ, проблемы в цепочке поставок после восстановления от последствий пандемии COVID-19 и скачок цен после ослабления карантина.

Справка. Эксперты посчитали, что в сентябре потребительские цены в Германии выросли на 4,1%, по сравнению с 2020 годом. Последний раз такой уровень инфляции в крупнейшей экономике Европы наблюдался в 1992 году.

Более того, подобная картина почти во всей Европе. Евростат опубликовал результаты исследования. Согласно оценкам, в 19 из 27 стран ЕС наблюдается повышение инфляции до 3,4%, что является максимумом со времен кризиса 2008 года.

Более того, уже к ноябрю эксперты прогнозирую скачок инфляции до 4% практически во всей Европе.

Что повлияло на ситуацию

Как вы думаете, что повлияло на ситуацию? Верно – цены на энергоносители. По оценкам Евростата, за сентябрь цены на энергоносители выросли почти на 17,5%.

Это, в свою очередь, повлекло за собой проседание промышленности более чем на 2%, а цены на продукты и алкоголь выросли в среднем на 2%. Еще почти также выросли цены в сфере услуг.

Путин творит хаос

Здесь я прихожу к выводу, что пока Джо Байден полностью переключился на противостояние Китаю, Путин решил, что он волен творить хаос на европейском континенте.

За многие годы он создал в ЕС целую армию своих сторонников, которые слишком долго молчали. Теперь же они сами стали заложниками того, кого пытались умиротворить.

Поэтому, если Европа не видит как Кремль использует газ в качестве оружия против Украины, то пора бы открыть глаза и увидеть, что это оружие уже стреляет в самих европейцев.