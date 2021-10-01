Старт нового угорського контракту почався 1 жовтня. Його уклали лише чотири дні тому, незважаючи на законтрактовані Угорщиною потужності в Україні на весь рік.
Аналітика Гра почалась: Угорщина попалась на гачок Росії
Газ йтиме з Росії через газопровід "Балканський потік", а це продовження "Турецького потоку" і трубопроводи Південно-Східної Європи.
Україна припинила поставку газу
На сайті оператора газотранспортної системи підтвердили, що з початку нової газової доби о 07:00 зупинили транзит у напрямку Угорщини. Там нагадали, що потужності з України були законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 до 30 вересня 2022 року.
Гендиректор оператора ГТС Сергій Макогон з цього привод нагадав: Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України. За цей час українська сторона жодного разу не порушувала зобов'язань.
Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки,
– розповів Макогон.
Те ж, що робить "Газпром" – монополізація газотранспортних систем, яка порушує основні принципи функціонування газових ринків.
З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався через віртуальний реверс, можливостей імпорту з Угорщини немає.
Головне про угорсько-російський газовий контракт
- Угорщина 27 вересня підписала прямий контракт із Росією на поставку газу. Україна не буде в ньому транспортером.
- Згідно з новим контрактом, Угорщина буде отримувати по 4,5 мільярда кубометрів газу на рік: 3,5 мільярда – через Сербію по газопроводу "Турецький потік"; 1 мільярд – через Австрію.
- Витрати природного газу в Україні, за оцінкою "Нафтогазу", зростуть приблизно на 50 мільйонів кубічних метрів щороку.
- Через відповідний договір Україна може втратити не тільки гроші за транзит, але й політичну підтримку в Європі.
- Угорщина ж через критику угоди навіть відкликала українського посла.