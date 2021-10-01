Старт нового угорського контракту почався 1 жовтня. Його уклали лише чотири дні тому, незважаючи на законтрактовані Угорщиною потужності в Україні на весь рік.

Аналітика Гра почалась: Угорщина попалась на гачок Росії

Газ йтиме з Росії через газопровід "Балканський потік", а це продовження "Турецького потоку" і трубопроводи Південно-Східної Європи.

Україна припинила поставку газу

На сайті оператора газотранспортної системи підтвердили, що з початку нової газової доби о 07:00 зупинили транзит у напрямку Угорщини. Там нагадали, що потужності з України були законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 до 30 вересня 2022 року.

Гендиректор оператора ГТС Сергій Макогон з цього привод нагадав: Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України. За цей час українська сторона жодного разу не порушувала зобов'язань.

Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки,

– розповів Макогон.

Те ж, що робить "Газпром" – монополізація газотранспортних систем, яка порушує основні принципи функціонування газових ринків.

З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався через віртуальний реверс, можливостей імпорту з Угорщини немає.

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