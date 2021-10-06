В Москве назвали спекуляциями дискуссии вокруг транзита газа через украинскую территорию. Путин говорит, что за последние 9 месяцев "Газпром" только увеличил прокачку газа через Украину на 8% и даже превышает свои обязательства.

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Путин говорит, что "Газпром" выполняет свои обязательства

Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 миллиардов кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%,

– заявил Путин.

В Кремле говорят, что транзит газа через Украину – невыгодный

Глава государства-агрессора утверждает, что "Газпрому" экономически невыгодно увеличивать транзит через Украину – якобы это слишком дорого. По словам Путина, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда в год.

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Обратите внимание! Венгрия и Россия подписали контракт по поставкам газа за пределами Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет. Уже с 1 октября начались поставки голубого топлива по новому маршруту. МИД Украины обещало обратиться в Еврокомиссию из-за такого решения Будапешта.