В Москве назвали спекуляциями дискуссии вокруг транзита газа через украинскую территорию. Путин говорит, что за последние 9 месяцев "Газпром" только увеличил прокачку газа через Украину на 8% и даже превышает свои обязательства.
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Путин говорит, что "Газпром" выполняет свои обязательства
Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 миллиардов кубических метров газа в год, и за 9 месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%,
– заявил Путин.
В Кремле говорят, что транзит газа через Украину – невыгодный
Глава государства-агрессора утверждает, что "Газпрому" экономически невыгодно увеличивать транзит через Украину – якобы это слишком дорого. По словам Путина, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда в год.
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