Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с главами спецслужб государств СНГ, которая прошла 13 октября.

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Путин боится вторжения террористов в страны ОДКБ

Глава Кремля отметил, что ситуация в Афганистане непростая. Ведь после окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов, устанавливающих свои порядки.

В то же время в стране продолжает действовать ряд группировок международных террористов из состава "ИГИЛ",

– отметил Путин.

Он добавил, что из Ирака, Сирии туда активно стягивают боевики с опытом ведения боевых действий.

Это очень встревожило и напугало президента государства-агрессора, развязавшего войны не в одной стране мира.

Мол, террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах. "Вплоть до начала прямой экспансии. Нужно быть готовыми противодействовать боевикам, а при необходимости проводить и совместные спецоперации", – подытожил Путин.

К слову, глава России имел в виду страны из Организации договора о коллективной безопасности, в который, кроме самой агрессоры, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Обратите внимание! Боевики исламистской группировки "Талибан" недавно заявили, что начинают спецоперацию против террористов "ИГИЛ" в Афганистане. Будут бороться с ними на востоке страны, в провинции Нангархар и в Кабуле. К этому прибегли после серии терактов.

Захват талибами власти в Афганистане: коротко