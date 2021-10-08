Взрыв прогремел во время молитвы. Издание, ссылаясь на свидетелей, сообщает по меньшей мере о 100 жертвах.

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В мечети в Афганистане произошел страшный взрыв

По словам свидетелей, мощный взрыв в мечети на севере Афганистана в пятницу (речь идет о 8 октября – 24 канале) привел к нескольким жертвам,

– говорится в сообщении.

Это произошло во время молитвы людей в шиитской мечети в провинции Кундуз. Свидетели рассказали, что в результате взрыва погибло ориентировочно 100 человек.

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Местное издание Aamaj News сообщило, что предварительно известно, – террорист-смертник привел в действие бомбу прямо внутри мечети. Талибан" уже возложил ответственность за теракт на "Исламское государство".

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Издание Al Jazeera написало, что десятки человек получили ранения. Однако точной информации о пострадавших пока нет.

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