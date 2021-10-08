Вибух прогримів під час молитви. Видання, посилаючись на свідків, повідомляє щонайменше про 100 жертв.

До теми У Кабулі прогримів вибух біля мечеті: є загиблі

У мечеті в Афганістані страшний вибух

За словами свідків, потужний вибух у мечеті на півночі Афганістану в п'ятницю (мовиться про 8 жовтня – 24 канал) призвів до кількох жертв,

– мовиться у повідомленні.

Це трапилось під час молитви людей в шиїтській мечеті в провінції Кундуз. Свідки розповіли, що в результаті вибуху загинуло орієнтовно 100 людей.

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Місцеве видання Aamaj News повідомило, що попередньо відомо, – терорист-смертник привів у дію бомбу просто всередині мечеті. Талібан" вже поклав відповідальність за теракт на "Ісламську державу".

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