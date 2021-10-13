Відповідну заяву російський лідер зробив під час зустрічі із главами спецслужб держав СНД, яка пройшла 13 жовтня.

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Путін боїться вторгнення терористів у країни ОДКБ

Глава Кремля зазначив, що ситуація в Афганістані непроста. Адже після остаточного виведення американських військ влада перейшла до рук талібів, які встановлюють свої порядки.

Водночас в країні продовжує діяти низка угруповань міжнародних терористів зі складу "ІДІЛ",

– зазначив Путін.

Він додав, що з Іраку, Сирії туди активно стягують бойовики з досвідом ведення бойових дій.

Це дуже стривожило та налякало президента держави-агресорки, яка розв'язала війни не в одній країні світу.

Мовляв, терористи можуть спробувати дестабілізувати ситуацію і в суміжних державах. "Аж до початку прямої експансії. Потрібно бути готовими протидіяти бойовикам, а при необхідності проводити та спільні спецоперації", – підсумував Путін.

До слова, глава Росії мав на увазі країни з Організації договору про колективну безпеку, в який, окрім самої агресори, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Зверніть увагу! Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" нещодавно заявили, що розпочинають спецоперацію проти терористів "ІДІЛ" в Афганістані. Боротимуться з ними на сході країни, у провінції Нангархар та в Кабулі. До цього вдалися після серії терактів.

Захоплення талібами влади в Афганістані: коротко