Глава міністерства запевнив, що "це буде політичне рішення, консенсусне членів Альянсу". Про це Олексій Резніков розповів у інтерв'ю під час візиту в США.
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НАТО проситиме Україну увійти в Альянс
Олексій Резніков розповів, що "досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО".
Це досвід у протистояння потужній армії протягом семи з половиною. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз,
– заявив міністр оборони.
Очільник міністерства пригадав, як:
- "наші спецназівці вивезли людей з Кабула. Цього не зробила жодна країна. Ми продемонстрували, що ми це можемо краще, ніж будь-хто;
- ми перші дали литовцям колючий дріт, коли почалася міграційна криза".
Не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко
Проте Резніков пояснив, що не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко. Зокрема тому, що деякі члени Альянсу:
- "в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була;
- продовжують будувати з росіянами певні "північні потоки", використовувати енергетичну зброю не тільки проти України".
Міністр оборони України пояснив, що "нам потрібно членство НАТО не заради членства, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі, щоб ми отримували від цього користь, а вони отримали користь від нас".
НАТО – це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій, та інше,
– пояснив Резніков.
Додав, що саме тому "нам потрібне не тільки НАТО, а й Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто".
Візит Олексія Резнікова в Штати та останні заяви: коротко
- Під час візиту в Вашингтон міністр оборони пояснив, що не вірить у те, що Росія може піти у наступ на Україну. Адже за 8 років війни ЗСУ навчилися захищати свою територію й вони, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки.
- Олексій Резніков заявив, що під час зустрічі в США з главою Пентагону торкнулися фундаментальних потреб України. Міністр пояснив, що Україні потрібно захистити наше небо і наше море.
- Під час зустрічі з сенатором Джеймсом Інгофом Резніков закликав США надати Україні допомогу, яку можна отримати у найкоротший термін. Це пов'язано із ситуацією вздовж наших кордонів та на окупованих територіях. Зокрема й через нові загрози, які виникли внаслідок фактичного "аншлюсу" Білорусі.