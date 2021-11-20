Глава міністерства запевнив, що "це буде політичне рішення, консенсусне членів Альянсу". Про це Олексій Резніков розповів у інтерв'ю під час візиту в США.

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НАТО проситиме Україну увійти в Альянс

Олексій Резніков розповів, що "досвід, який мають наші сухопутні війська, не має жодна армія НАТО".

Це досвід у протистояння потужній армії протягом семи з половиною. Тому вони скоро будуть просити нас увійти в Альянс. Ось мій вам прогноз,

– заявив міністр оборони.

Очільник міністерства пригадав, як:

"наші спецназівці вивезли людей з Кабула. Цього не зробила жодна країна. Ми продемонстрували, що ми це можемо краще, ніж будь-хто;

ми перші дали литовцям колючий дріт, коли почалася міграційна криза".

Не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко

Проте Резніков пояснив, що не факт, що вступ в Альянс відбудеться швидко. Зокрема тому, що деякі члени Альянсу:

"в 2008 році завадили нам стати членами НАТО разом з грузинами, хоча така можливість була;

продовжують будувати з росіянами певні "північні потоки", використовувати енергетичну зброю не тільки проти України".

Міністр оборони України пояснив, що "нам потрібно членство НАТО не заради членства, а заради можливості отримати почесне місце в цьому Альянсі, щоб ми отримували від цього користь, а вони отримали користь від нас".

НАТО – це не військовий союз, а значно ширше. Він стосується демократії, економіки, нових технологій, та інше,

– пояснив Резніков.

Додав, що саме тому "нам потрібне не тільки НАТО, а й Євросоюз, інші альянси. Нам треба їхні стандарти не просто вивчати, а запроваджувати в себе, ставати не де-юре членами НАТО, а де-факто".

Візит Олексія Резнікова в Штати та останні заяви: коротко