Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла виданню, що ці висновки базуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону.
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Взимку можливе загострення на Сході
Ризик глибшого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення,
– наголосила Маляр.
Заступниця міністра додала, що Росія веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому майже завжди є високий рівень внутрішньої дестабілізації та підривної активності зі сторони країни-агресорки.
Наразі інформація головного управління розвідки Міноборони збігається з інформацією країн-партнерів. Йдеться про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими.
Захід занепокоєний ситуацією
Джерело видання у колах західних дипломатів зазначило, що про мотиви Росії завжди дуже важко здогадатися, тому є приводи для занепокоєння.
Зображення, які доступні навіть з відкритих джерел, чітко показують, що відбувається незвичайна концентрація поблизу кордонів України російської техніки,
– пояснив співрозмовник.
Біля української межі розміщені російські танки, артилерія, бронетехніка, а також інше озброєння і підрозділи, які дуже боєздатні.
Як Захід стримуватиме агресію Росії: що відомо
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Захід спільно працюють над планом стримування агресії зі сторони Росії. Мовиться не про "побоювання", а про цілком реалістичну оцінку загроз.
- Наразі триває робота над комплексним трирівневим планом. Він передбачає дипломатичний, економічний та військово-оборонний рівні.