Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла виданню, що ці висновки базуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону.

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Взимку можливе загострення на Сході

Ризик глибшого російського вторгнення існує постійно, різниться лише ступінь ймовірності такого вторгнення,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра додала, що Росія веде проти України війну без правил, підриваючи як зовні, так і зсередини. Тому майже завжди є високий рівень внутрішньої дестабілізації та підривної активності зі сторони країни-агресорки.

Наразі інформація головного управління розвідки Міноборони збігається з інформацією країн-партнерів. Йдеться про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими.

Захід занепокоєний ситуацією

Джерело видання у колах західних дипломатів зазначило, що про мотиви Росії завжди дуже важко здогадатися, тому є приводи для занепокоєння.

Зображення, які доступні навіть з відкритих джерел, чітко показують, що відбувається незвичайна концентрація поблизу кордонів України російської техніки,

– пояснив співрозмовник.

Біля української межі розміщені російські танки, артилерія, бронетехніка, а також інше озброєння і підрозділи, які дуже боєздатні.

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