Глава МЗС України Кулеба наголосив: Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії. Зокрема, військові.

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Міністр зізнався, що під час візитів до Вашингтона та Брюсселя розмовляв із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає.

Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування Росії від військових авантюр і подальших агресивних дій,

– заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що наразі українські міністри цілодобово працюють над зміцненням безпеки України та стримуванням Росії.

План має три рівні

Кулеба розповів, що наразі триває робота над комплексним трирівневим планом.

"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами в залежності від їхньої готовності та рішучості", – повідомив глава МЗС.

Про які рівні мовиться

Дипломатичний – партнери мають робити сильні, вчасні публічні та непублічні заяви на підтримку України.

Економічний – у випадку нових агресивних дій з боку Росії необхідно запроваджувати нові болісні економічні обмеження. Зокрема, варто бити у проєкт "Північний потік-2".

Військово-оборонний – необхідно зміцнити обороноздатність України завдяки допомозі партнерів. Мовиться про надання додаткового озброєння, поглиблення взаємодії у сфері розвідки та підвищення військової присутності в повітрі та на воді у Чорному морі.

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