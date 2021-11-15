Таку заяву у Брюсселі за підсумками дискусії під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС зробив Дмитро Кулеба.
Читайте також Україна робить все можливе, щоб підсилитися, – Кулеба про загрози на різних напрямках
Кулеба про мету Путіна
Український міністр зазначив, що однією з головних цілей його візиту є поінформувати друзів і партнерів про безпеку вздовж кордону між Росією та Україною, зокрема на окупованих територіях – у Криму і на Донбасі.
Моє послання до міністрів було простим: ми не маємо бачити російське військове нарощування та агресивні наміри щодо України ізольовано від інших елементів російської стратегії в Європі,
– наголосив Кулеба.
Міністр уточнив, що Росія зацікавлена у
- штучно створеній міграційній кризі на кордонах з Польщею і Литвою,
- використанні газу як зброї проти ЄС,
- концентрованих кампаніях дезінформації в країнах ЄС з метою посіяти розбрат між ними та між урядами та суспільствами у кожній з них.
Прохання Кулеби до міністрів країн ЄС
За словами Кулеби, європейські міністри висловили повну підтримку та солідарність з Україною. Українська сторона у відповідь представила бачення кроків, які ЄС міг би здійснити для надання практичної допомоги в цій ситуації.
"Найкраще послання, яке ви (європейці – 24 канал) можете надіслати Росії – це дії. Навіть якщо ви почнете готувати нові обмежувальні заходи проти Росії, це буде для неї сигналом", – пояснив глава МЗС України.
Він додав, що у випадку, якщо Росія вирішить просуватися далі, то Європа буде готова негайно прийняти рішення, які зроблять ціну російської агресії неприйнятною. Слід довести державі-агресорці, що ЄС може рішуче діяти.
Загострення на Сході України: що відомо
- За інформацією ЗМІ, Велика Британія може направити до України 600 спецпризначенців через побоювання російської агресії.
- Кулеба закликав Євросоюз вжити заходів для запобігання загрозі Кремля. Це відбулося під час розмови телефоном з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що рівень небезпеки вторгнення Росії нагадує ситуацію 2014 року, коли відбулося вторгнення на Донбас.
- У НАТО запевняють, що готові до будь-якого сценарію в Україні.