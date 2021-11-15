Деталі від Кулеби

Міністр закордонних справ розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. Про це він сказав на брифінгу 15 листопада.

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Мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін,

– запевнив міністр.

Захід попередив Україну про серйозну загрозу російського вторгнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що західні партнери України попередили відомство про загрозу вторгнення Росії. Мовляв, ситуація є значно небезпечнішою ніж та, яка була весною цього року, коли Росія стягувала війська до кордону під приводом навчань. У західних країн можуть бути секретні дані, на які вони опираються.

Так, Росія може почати широкомасштабний наступ вже цією зимою.

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