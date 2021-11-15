Подробности от Кулебы

Министр иностранных дел рассказал, хватит ли Украине сил защититься на всех направлениях. Об этом он сказал на брифинге 15 ноября.

Важно Действия режима Лукашенко отвлекают от действий России на границе с Украиной, – Госдеп США

Мне бы хотелось заверить вас, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон.

– заверил министр.

Запад предупредил Украину о серьезной угрозе российского вторжения

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что западные партнеры Украины предупредили ведомство об угрозе вторжения России. Мол, ситуация гораздо опаснее, чем та, которая была весной этого года, когда Россия стягивала войска к границе под предлогом учений. У западных стран могут быть секретные данные, на которые они опираются.

Россия может начать широкомасштабное наступление уже этой зимой.

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