Арестович прокомментировал возможность нового российского вторжения на украинскую территорию.
Важно Из-за опасений вторжения России Британия может перебросить в Украину 600 спецназовцев, – СМИ
Ситуация – плохая, – Арестович
Ситуация плохая, я сразу скажу. Впервые с 2014 года уровень военной опасности – политической, гибридной – похож на уровень конца 2013 – начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым,
– объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.
Арестович подчеркнул, что российские власти специально нагнетают обстановку. На дипломатическом фронте Москва пытается повесить всю вину за ситуацию в Украине и ее западных партнеров.
Кулеба поговорил о ситуации на границе с Боррелем
14 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Министр рассказал о ситуации с российскими войсками вблизи украинской границы, а также обострении на Донбассе.
Больше здесь Предотвратить агрессию России: Кулеба попросил ЕС принять меры
Кулеба попросил Брюссель принять меры, чтобы остановить новое проявление российской агрессии. Боррель в свою очередь заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Главное о наращивании войск России вблизи границы Украины:
- Первыми об увеличении военного присутствия России вблизи украинской границы сообщили СМИ США.
- В Минобороны Украины заверили, что внимательно следят за ситуацией.
- 10 ноября в видеообращении президент Зеленский подчеркнул, что Россия в очередной раз пытается применить психологическое давление, однако на украинцев оно больше не действует.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что такие действия России могут свидетельствовать об их стремлении продвинуться вглубь украинской территории.