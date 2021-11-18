Глава МИД Украины Кулеба отметил, что Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии. В частности, военные.

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Министр признался, что во время визитов в Вашингтон и Брюссель разговаривал с партнерами уже совсем не о том, есть угроза или нет.

Мы говорили о конкретных действиях и пакете сдерживания России от военных авантюр и последующих агрессивных действий,

– заявил Кулеба.

Министр отметил, что на данный момент украинские министры круглосуточно работают над укреплением безопасности Украины и сдерживанием России.

План состоит из трех уровней

Кулеба рассказал, что сейчас идет работа над комплексным трехуровневым планом.

"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решительности", – сообщил глава МИД.

О каких уровнях говорится

Дипломатический – партнеры должны делать сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины.

Экономический – в случае новых агрессивных действий со стороны России необходимо вводить новые болезненные экономические ограничения. В частности, следует целиться в проект "Северный поток-2".

Военно-оборонный – необходимо укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. Речь идет о предоставлении дополнительного вооружения, углублении взаимодействия в сфере разведки и повышении военного присутствия в воздухе и воде в Черном море.

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