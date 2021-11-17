Во время атак 16 ноября боевики 7 раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские защитники атаковали российских наемников в ответ.

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Состояние раненых воинов удовлетворительное

Оккупанты атаковали украинские позиции вблизи Невельского, Новоалександровки, Кряковки, Прицепиловки, Крымского и Марьинки. Возле Золотого-4 боевики открывали огонь дважды. Российские наемники использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82, 120 и 152 миллиметра.

Украинские воины зафиксировали в небе над Луганщиной беспилотный летательный аппарат. Вероятно, это был "Орлан-10", который пересек линию соприкосновения.

В штабе ООС сообщили, что раненых украинских воинов госпитализировали. Состояние здоровья защитников медики оценивают как удовлетворительное.

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