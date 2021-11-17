Соответствующее маразматическое заявление сделал капитан первого ранга армии РФ в отставке. Однако на этом он не остановился и смоделировал "нападение Украины на Крым или другие территории России".

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Для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа". Кроме того, на полуострове и в Новороссийске есть все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также другие средства – включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты,

– сказал моряк.

Он повторил пропагандистский тезис, что Россия якобы "сама не атаковала бы первой".

Обратите внимание! История свидетельствует о том, что все войны, в которых участвовала РФ, были начаты Кремлем. В частности, в 2014 году страна-агрессор вторглась в Украину "для защиты русскоязычных".

Российско-украинская война: коротко