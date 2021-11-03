Александр Павлюк 28 июля 2021 года назначен командующим Объединенных сил. В свое время он был командиром украинских миротворческих войск в Косово (2006 – 2007). Именно там будущий командующий ОС получил первый опыт сотрудничества с подразделениями НАТО и заметил ощутимую разницу в отношении к личному составу. Павлюк – участник российско-украинской войны. С 2017 по 2020 годы командовал войсками оперативного командования "Запад". С 2020 года — командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте Было понятно, что Россия готовится захватить территорию Украины, – интервью с главным разведчиком

Какие основные угрозы сейчас стоят перед украинскими военными?

В настоящее время Украина соблюдает перемирие, я не считаю представителей ОРДЛО за самостоятельную единицу, которая имеет свое мнение. Это обычные марионетки, которые просто выполняют прихоти Кремля.

Продолжаются провокации, провокации, которые действуют по указанию российских кураторов, чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу, для того чтобы подорвать моральный дух, подорвать дух общества. Это все одна цель – максимально снизить потенциал Украины и заставить сесть за стол переговоров на условиях России. Кроме этого, создаются такие провокации, чтобы обвинить украинскую армию в том, что это она начинает стрельбу, что это провокации она начинает. Но у нас профессиональные военные, мы достойно отвечаем, достойно держим свои позиции и выполняем все договоренности. К сожалению, та сторона ничем себя не обязывает. Так продолжается уже восьмой год. Но мы выстоим сколько это потребуется.

Ожидаете ли вы возможной эскалации конфликта и готовы ли вы как Командующий к такому развитию событий?

Да, мы это прекрасно понимаем, прекрасно видим. Например, взять ситуацию 8 сентября, когда русские были близко к границе, собрали людей для празднования мероприятий своих, соответствующих годовщин. В это время начали обстреливать сначала свои позиции, а затем позиции наших войск, поставив пушки за людьми и ожидая наш ответ.

Сами понимаете для чего это было создано, для того, чтобы потом показав эту картинку с другой стороны, спровоцировать соответствующий конфликт. Благодаря профессиональным действиям наших военных, которые отслеживают ситуацию, понимают, и не поддались на эту провокацию.

Мы прекрасно понимаем то, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр наступательную операцию. Войска к этому готовы.

Используются ли сейчас для ведения боевых действий "Байрактары"?

"Байрактары" работают согласно решению Главнокомандующего по тем направлениям, которые он определил. Все остальное – это военная тайна.

Что помогает украинской армии так быстро адаптироваться к современной войне, которую ведет Россия?

Вся история Украины – это война. Это, наверное, уже надо уничтожить нацию, чтобы искоренить наш свободный дух. Несмотря на все попытки, это и Голодомор, вы знаете, когда миллионы были заморены голодом, и это не смогло уничтожить украинских патриотов, защитников.

Украинская армия была уничтожена. Никто не думал, что она выстоит, а уже идет восьмой год. Восьмой год, и мы можем сочетать то все старое, что было, с тем новым, которое мы сейчас получаем, которое на вооружении.

Мы не отказываемся от того, что эффективно работает. Зачем отказываться от проводной связи, которую невозможно ни заглушить, ни подавить, ни прослушать, это должно остаться. Мы берем то, что эффективно работает, добавляем то, что является перспективным, и сочетаем. Это все в нашей работе и поэтому нам удается успешно выполнять задачу. Мы не имеем достаточно, к сожалению, новых средств связи. Мы не имеем достаточно средств для борьбы с беспилотниками, но мы находим способы, как выйти из любой ситуации.

По теме Без права на защиту: Bayraktar показал, кто на самом деле нам союзник

Назовите образцы вооружения, которые применяются в войне против Украины, что доказывает присутствие российских оккупационных войск.

Берем то, что мы фиксируем, – это новейший беспилотник российского производства "Орлан", который постоянно применяется на нашей территории, который постоянно нарушает все договоренности, пересекает границы, проводит разведку и корректирует огонь артиллерии противника, которые также проводят российские наемники, не местные. Приезжают специально обученные люди, как на заработки, и работают по нашим войскам. Есть много доказательной базы, я не буду останавливаться. Я например назвал вам один, который четко видно, который каждый день перехватываем. И они не могут просто быть на производстве этих "недореспублик".

Каких правил придерживаются украинские военные, когда они находятся на передовой?

У каждого нашего подразделения есть право применять оружие самостоятельно по решению командира на месте, когда это угрожает человеческим жизням, или потере, соответственно положения. Основа – это человеческая жизнь. Почему ответа меньше, потому что очень много идет выстрелов просто в никуда. То есть стреляют, чтобы стрелять.

На такую ситуацию мы не реагируем и к этому уже спокойно относятся. Командиры на местах холодно оценивают ситуацию и если есть угроза, они отвечают, чтобы ту угрозу нивелировать. Нет угрозы – нет целесообразности тратить боеприпасы.

​Россия системно нарушает все правила ведения войны / Фото СБУ

Также много ситуаций, когда враг специально провоцирующим огнем хочет заставить нас стрелять в ответ, чтобы подствить наших военных под огонь своих снайперов. Это также анализируют командиры, понимают, где огонь, угрожающий ли он, или не угрожающий и на этот огонь должна быть реакция. Это полностью профессионализм наших военных, которые уже спокойно, хладнокровно реагируют на каждый обстрел, никогда не поддаются панике и отвечают реально, когда это нужно.

Каким образом удается поддерживать боевой дух военных и мотивировать их продолжать свою службу?

Я скажу, что остается тот костяк, который действительно настроен патриотически вести боевые действия до конца, до полного освобождения нашей страны. Очень много таких людей, которые остались одни в армии сначала, некоторые возвращаются. В первую очередь – это патриотизм. Второе – это доверие к командирам, вера в победу, вера в будущее. Эти понятия они очень важны. Их не заменишь ни деньгами, ни какими-то материальными услугами, ничем. Пока будет человек верить в победу – мы будем непобедимы.

Как военные помогают друг другу, находясь на передовой?

Так, прежде всего – это офицеры, сержанты, много есть военнослужащих, которые есть уже не первую ротацию, с первых дней. Своим примером они обычно показывают как нужно действовать, а молодой личный состав обычно учится у них. Мы не допускаем такое, чтобы на позиции, например, были только одни молодые.

Конечно, возле каждого молодого есть опытный военный, который подскажет, иногда успокоит, иногда научит. Это, в первую очередь, для того, чтобы посмотреть насколько готовы психологически к ведению войны. Не все могут выдержать и обстрел, и боевые действия. И очень важно в это время, когда возле человека действительно опытный, психологически подготовленный солдат. Один – два – три обстрела – и уже молодой становится также опытным, и спокойно дальше выполняет задачи.



Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк награждает знаком отличия "Казацкий крест" защитников Украины / Фото пресс-службы ООС

Есть ли сейчас волонтерское движение и какова его роль?

Волонтерское движение движется дальше. Да, возможно, оно в меньшем объеме, но это же не только материальная поддержка, это поддержка моральная личного состава. Мы чувствуем прекрасно поддержку большинства украинского народа, общества, и поэтому это очень важно для уверенности в наших действиях.

Так, в 14-м волонтерское движение было вынуждено быть, потому что реально тогда Вооруженные силы уничтожались. Особенно последние два года – все было под руководством российских министров, русских людей на должностях Министра обороны, когда за два года уничтожили такими темпами, что еще год, и Вооруженные силы не могли бы уже совсем отстоять интересы Украины.

Интересно Мы должны быть готовы в каждой области, – командующий Сил Специальных Операций об угрозе вторжения России

Но этот порыв, который был в 2014-м году – это действительно показывает дух общества и веру в Украину. Тогда таким общим порывом были подняты и Вооруженные силы, и добровольческие подразделения, и они сделали свое дело. Да, сейчас это в принципе как таковое потеряло смысл, потому что Вооруженные силы самодостаточны, обеспечены и формой одежды, и техникой, и продовольствием, таких вопросов не возникает. Да, бывают мелочи, потому что не так-то легко реагировать на все ситуации, которые возникают на фронте. Тем не менее остались люди, которые всегда поддержат свои подразделения, с которыми они с 2014-го года идут вместе.

Прошла украинская армия процесс декоммунизации и стала ли она ближе к западным стандартам?

Это в первую очередь отношение к людям, сохранение людей. Потому что по советским стандартам, в первую очередь, это было выполнение задачи и никто не разменивался на количество потерь. Совсем по-другому к этому относятся в странах партнеров. И мы в первую очередь приняли это видение, что человеческая жизнь – это основа.

Также очень много уже молодежи, которая прошла подготовку по этим стандартам. Да и не только подготовку. Само видение ситуации, само выполнение задач приводит к тому, что мы переходим на эти стандарты. И скажу, что Вооруженные силы, как никакая другая структура в Украине, уже готова к сотрудничеству и реально способна выполнять задачи со своими партнерами.

Насколько изменился профессионализм украинской армии с началом войны?

Армия, которая воюет, и армия, которая находится на учении в пункте постоянной дислокации, – это две разные вещи. Мы это также поняли в 2014 году, когда вступили в войну. Армия смогла вырасти, восстановиться, и уже на протяжении 8-го года, мы достойно отражаем все попытки агрессора навязать нам свои требования, свое видение. Но это все благодаря, в первую очередь, нашим командирам. Вы уже видели вчера молодую смену, которая растет. Это люди, которые поступали уже после 14-го года, они понимали, что они пойдут на войну. Это был зов души, зов сердца. Это большое будущее Вооруженных сил, то, что они знают, что такое война, знают как воевать, имеют доверие среди личного состава, имеют доверие друг к другу.

Такая территория и такой объем не позволяют контролировать врага, и только доверие командира к подчиненным дает возможность успешно выполнять задачу. Так что нашими офицерами и командирами мы можем только гордиться.

Что в украинской армии претерпело наибольшее улучшение и что сейчас является самой большой проблемой?

Полностью изменилось вещевое обеспечение. Вы видите, что Вооруженные силы одеты в новую форму, которая ничем не отличается от НАТОвских стандартов. Мы большой шаг сделали в беспилотной авиации, большой шаг сделали в других технологических вопросах: есть чем гордиться, а есть над чем работать.

К сожалению, для нас очень медленно идут темпы замены старой техники на более современные образцы – мы воюем еще на советской в основном технике.

Это зависит опять же от экономики страны, потому что поддерживать Вооруженные силы, которые воюют, постоянно проводить ремонты, восстановление техники, что находится на боевых действиях – это требует колоссальных денег. Поэтому, нам бы хотелось, чтобы нас перевооружили и было более новейшее оружие, но все упирается в экономику, все упирается в деньги. Я и так считаю, что 8 лет Украина самостоятельно ведет боевые действия, благодаря поддержке, но основные расходы ложатся на бюджет Украины, на бюджет украинцев.

Должны ли чему-то украинские военные научить партнеров?

Мы по возможности передаем весь свой опыт, который мы приобрели, и только объединив весь этот опыт, вооруженные силы могут быть более мощными, как Соединенных Штатов, так и наши.

Какие изменения должны произойти в армии, чтобы Украина могла стать членом НАТО?

Только желание НАТО принять Украину. В общем, сколько я изучаю опыт других стран, которые уже являются членами НАТО, мы ничем не уступаем, а во многих вопросах – на голову выше. Наши штабы уже могут работать в одном направлении, у нас созданы структуры, которые по вертикали соответствуют НАТОвским структурам.

Ничего я не вижу угрожающего, чтобы принять Украину в НАТО в любой момент.

Политический вопрос, нежелание – возможно, но так, в общем, Вооруженные силы уже к этому готовы.

Украинская армия уже способна воевать самостоятельно или все еще необходима поставка помощи, в частности из США?

Мы благодарны за помощь, которую оказывает нам, в первую очередь, правительство Соединенных Штатов, потому что очень большая потребность была у нас в начале войны в станциях артиллерийской разведки, средствах связи, станциях контрснайперской борьбы, средствах ночного наблюдения, беспилотных летательных аппаратах. Это дало очень мощное влияние на нашу способность обороняться с сохранением людей.



Армейские будни / Фото пресс-службы ООС

Было бы очень целесообразно, если бы эта помощь была бы постоянно и наращивалась, потому что Украина сейчас на форпосте борьбы. Если мы выстоим, то дальше есть шанс и для свободного мира. Если мы проиграем, на этом Россия не закончит: вся суть России – это война, это захват других территорий, и на этом они живут, как те вампиры.

Российская пропаганда любит называть войну в Украине гражданской, какой ваш ответ на такой упрек?

7 лет держать армию, которая по потенциалу равна армиям многих европейских стран, вести боевые действия – а это миллиарды, не имея своей экономики, кто может в здравом уме представить это? Учитывая, что есть захваченные образцы вооружения, боеприпасов, которые производились только в России. Все прекрасно понимают все, уже никто не скрывает, кто начал эту войну: Гиркин, который был и есть офицером ВС РФ, да и остальные.

Что вы делаете для противостояния именно в гибридной войне России против Украины?

Прежде всего война действительно гибридная, она идет по всем направлениям, особенно информационная война. Можно зайти на территорию противника, но не иметь там поддержки населения и война будет проиграна. Можно держать границу, но люди, которые находятся позади тебя, будут подвергнуты информационному противодействию противника, и они не будут поддерживать, будут стрелять в спину и также сдавать позиции наших войск, и война будет проиграна. Поэтому это комплекс мероприятий, на которые мы обращаем внимание: от непосредственной войны к национально-патриотическому воспитанию, мы работаем по школам, работаем среди личного состава, среди людей, для того, чтобы пропагандировать наши идеи нивелировать всю пропаганду русского мира. Поэтому мы работаем и на войну, и на пропаганду, и на патриотическое воспитание – по всем направлениям.

Почему закрыты КПВВ? Потому что с той стороны боятся, что сюда на территории приедут, увидят реальное состояние, реальные развивающиеся города, благосостояние людей. Как бы не было тяжело в Украине, но сравнивая даже с 14 – 15 годами, и сравнивая 21 год – это очень большая разница. И она в благосостоянии людей, в состоянии дорог.

Пять КПВВ готовы, но работает только "Станица Луганская", и то под вопросом, хотят его закрывать, ссылаясь на карантинные меры. Мы понимаем, они боятся, что люди, увидев реальную картину, внесут эту смуту в их ряды. Насколько мы знаем, очень много людей с той стороны, которые боятся, но они уже хотят возвращения Украины.



Украинцы – нация воинов / Фото пресс-службы ООС

Нужна поддержка местного населения для победы в войне?

Да, 100%, потому что нога солдата может ступить на любую территорию, но если не будет поддержки местного населения – удержаться там будет трудно. Поэтому и мы работаем в этом направлении, чтобы население все-таки поддержало и понимало реальную ситуацию. Работает информационная пропаганда России настолько мощно, что это очень трудно сделать и здесь нужна помощь не только всего общества, но и других стран. Потому что насколько я знаю, эта пропаганда не только в Украине, но и по всему миру.

Не кажется ли вам, что Россия "выстрелила себе в ногу", начав войну против Украины?

Когда мы столкнулись непосредственно с российскими войсками, то это действительно был как катализатор этого подъема все-таки украинского патриотизма, духа. Мы поняли, что мы – страна. Независимая, свободная страна, которую хотят просто уничтожить. Хотят снова опустить в "совок". Хотят сделать союзной республикой, без права голоса, без свободного будущего, без права жить в европейской семье.



Армейские будни / Фото пресс-службы ООС

Поэтому Россия сделала в этом большой шаг для того, чтобы объединить Украину. Сама этого наверняка не понимая и не думая, что это так будет. Планировалось, настолько я знаю, отсоединить семь областей Украины. Эти задачи стояли перед российскими кураторами, но все-таки чудом, великим чудом и с Божьей помощью, и благодаря украинскому народу, патриотически настроенному украинскому народу, мы выстояли. И сейчас это уже совсем не Украина четырнадцатого года.

Ми действительно свободная страна, которая имеет свою идею, свое будущее, свой дух нации. И чем дальше мы отдаляемся, эта пропасть растет между Украиной и Россией.

Несмотря на те все миллиардные вбросы пророссийских политических деятелей, которые до сих пор функционируют в Украине, ту пропаганду, которая льется из телевизора, все равно дух нации – он несокрушимый. Особенно это очень четко видно по нашей молодежи – это уже совсем другое видение. Большая часть молодежи видит себя как европейцы. В них сознание жить в свободной стране, в светлой стране, нормально зарабатывать, чувствовать себя свободным, путешествовать по всему миру. А не сидеть в четырех стенах в России, гордиться "русским духом".

Как вы определяете победу?

Когда мы поставим наши флаги на границе, нашей границе – это будет победа. Когда люди, в первую очередь, которые сейчас поддерживают и видят Россию здесь – поймут, что они ошиблись, и все-таки Украина – это то светлое будущее, к которому им нужно стремиться – это победа. Дети на оккупированных территориях, которые будут кричать "Слава Украине" – это победа. Военная победа – это составляющая, составляющая всего комплекса, который есть, но чтобы поставить флаг на границе нашего государства, восстановить границу – нам нужно все эти составляющие соединить.

Как вы лично оцениваете нападение России на Украину?

Тогда действительно был такой переломный момент, и возможно мы благодарим Бога, что он наступил в том, что мы поняли, кто враг, а кто друг. Кто протянул руку и плечо помощи, когда нам действительно было тяжело, а кто пытался добить Украину, которая задыхалась. Поверьте, Украина, когда возродится, она ничего не забудет.

Командующий ОС Александр Павлюк – смотрите онлайн видеоверсию интервью: