Відповідну маразматичну заяву зробив капітан першого рангу армії РФ у відставці. Однак на цьому він не зупинився та змоделював "напад України на Крим чи інші території Росії".

Читайте також Можемо покладатися лише на себе: в ЄС заявили, що не допоможуть військом у разі вторгнення Росії

Для вирішення подібного завдання у Криму розгорнуть "бульбашку заборони доступу". Окрім цього, на півострові та у Новоросійську є всі морські, авіаційні, артилерійські та ракетні, а також інші засоби – включаючи ВКС, ВДВ, танкові, спеціальні та підрозділи морської піхоти,

– сказав моряк.

Він повторив пропагандистську тезу, що Росія нібито "сама не атакувала б першою".

Зверніть увагу! Історія свідчить про те, що всі війни, в яких брала участь РФ, були розпочаті Кремлем. Зокрема у 2014 році країна-агресор вторглася в Україну "для захисту російськомовних".

Російсько-українська війна: коротко