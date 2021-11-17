Что известно о втором обстреле Невельского
Атака произошла в 2:30. Местные жители сообщили об этом полиции только в 6:45.
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К счастью, жертв в результате обстрела не обнаружили. Однако оккупанты повредили 7 домов, 2 из них вообще разрушили.
Боевики обстреляли Невельское / Фото Нацполиции
Об атаке со стороны оккупантов полиция узнала от местных / Фото Нацполиции
Некоторым семьям боевики нанесли большой ущерб / Фото Нацполиции
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Правоохранители обследуют территорию, фиксируют последствия преступления. Также они выясняют, какая помощь необходима местным жителям.
Предыдущий обстрел Невельского
- Пророссийские боевики уже стреляли в Невельское 14 ноября. Тогда под завалами разрушенных домов оказались люди.
- Спасатели ГСЧС помогли выбраться 65-летнему мужчине и 63-летней женщине. К счастью, с ними все хорошо.
- Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты полностью уничтожили 2 дома. Еще 2 были повреждены.
- Впоследствии в МВД Украины заявили, что обстрел Невельского оккупантами квалифицировали как нарушение законов войны.
Война на Донбассе: последние новости
- В НАТО заявили, что фиксируют большое скопление российских войск возле границы Украины.
- Евросоюз предостерег Украину, что в случае обострения ситуации на Донбассе Киев может рассчитывать только на себя. Своим войском ЕС не поможет.
- В то же время, Швеция готова направить своих бойцов в Украину. Это может быть сделано в рамках учебной миссии.