Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела села Невельское в Покровском районе.
Важно Оккупанты на Донбассе обстреляли Невельское: под завалами оказались люди – жуткие фото
Три дома разрушены полностью
В результате обстрела повредили 9 домов. Из них 3 разрушены полностью. На месте работают представители полиции Авдеевки, оказывающие помощь местным жителям.
Полиция открыла уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Спецкомиссия проводит обследование домов
Пока специальная комиссия проводит обследование Невельского – чтобы выяснить сумму ущерба.
Смотрите фото с Невельского после обстрела / Фото МВД:
Что известно об обстреле Невельского:
- Оккупанты обстреляли Невельское ночью 14 ноября.
- Во время обстрела под одним из домов оказались люди.
- Мужчине и женщине выбраться из-под руин помогли спасатели.
- Ранение получил водитель-санитар неподалеку Невельского.