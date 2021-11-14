Пророссийские боевики били в направлении Невельского. Они применили минометы калибра 120 миллиметров.
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Как отметили в штабе ООС, враг вновь применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Есть раненый в рядах ВСУ
В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Ему оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.
Кроме того, оккупанты повредили 2 санитарных автомобиля. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– заявили в штабе ООС.
Заметим, что российские наемники 13 ноября ранили нашего защитника. Из-за обстрелов боевиков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" воин получил осколочные ранения.
Как прошли сутки на Донбассе
Российские наемники в течение 13 ноября 7 раз атаковали украинские позиции с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле:
- Троицкого – оккупанты обстреливали позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- Чермалика – с помощью беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17,
- Гнутового – боевики привлекли станковые противотанковые гранатометы,
- Катериновки и Золотого – применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра соответственно,
- Старогнатовки украинские позиции атаковали из автоматических станковых гранатометов.