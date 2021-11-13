Речь идет о задержании одного из главных донецких террористов. Основателя и руководителя концентрационного лагеря и пыточной "Изоляция" Дениса Куликовского, который известен по прозвищам Палыч, Аид, Первый и Палач.

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Денис Куликовский: кто это

До оккупации Куликовский работал в пенитенциарной службе. Был начальником отряда и оперуполномоченным в Макеевской колонии №97. С приходом "русского мира" он не только организовал в оккупированном Донбассе "конвейер смерти", но и собственноручно применял пытки к пленникам.

Среди его методов давления:

закапывание заживо;

спиливание зубов;

сдирание кожи;

инсценировка расстрелов.

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Также устраивал сами расстрелы местным патриотам, несогласным с грабежами и террором, украинских военных и волонтеров. Палыч был комендантом тюрьмы с 2015 до 2018 года. За это время успел наделать украинцам много бед.

По информации СБУ, мужчина организовал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины. Артем Дехтяренко Спикер СБУ

Один из пострадавших рассказал, что жил в Донецке с 2012 года. Его задержали в 2017 году.

Статью, которую мне приписали – шпионаж. Скажем так, инкриминировали не просто так. Поломанные ребра заживают быстро. Они были у каждого второго,

– пояснил он.

СБУ не разглашает детали задержания

Палыч якобы бежал в Россию в 2019 году. Как сейчас террорист попал в руки украинских спецагентов – тайна, которую контрразведчики предпочитают не разглашать. Хотя, по данным медиа, боевик уже 2 года спокойно жил в Киеве.

Как бы это ни дико звучало, но его прятали от российских спецслужб в Киеве. Есть информация, что он кого-то там убил из русских. Перестарался, когда руководил тюрьмой под названием "Изоляция". Для того чтобы россияне его не ликвидировали, его спрятали в Киеве. Олег Жданов Военный эксперт

Эффективные конспирации в спецоперациях

Это уже 3 громкая подобная спецоперация во времена президентства Владимира Зеленского. В 2019 году с оккупированных территорий выловили и доставили на украинский суд Владимира Цемах. Он был наводчиком российской системы "Буг", которая вероятно сбила малайзийский боинг над Донбассом.

В 2021 году из Молдовы вернули судью Николая Чауса, которого подозревают в коррупционных сделках и взяточничестве. Вот теперь – Куликовский.



Прошлые спецоперации касались Цемаха и Чауса / Коллаж 24 канала

Примечательно, что во всех случаях украинские спецслужбы работали по лучшим традициям конспирации и эффективности. Как аналогичные силовые структуры Израиля или США, сосредотачивались на "большой рыбе".

Без залога и 2 месяца ареста

Однако медиа и эксперты уже "забрасывают" украинской власти возможные договоренности с Палычем. Например, в обмен на информацию или сотрудничество. Хотя в СБУ эти упреки опровергают.

Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной он не заключал 100%. Если бы он заключил соответствующие соглашения, то его бы никогда не задержали. Главное – то, что он задержан и будет привлечен к ответственности. Учитывая тайну досудебного следствия мы не можем разглашать определенные детали для того, чтобы следствие эффективно завершилось. Иван Баканов Глава СБУ

Террориста без лишних проволочек доставили в Приморский райсуд Мариуполя. Судьи постановили палачу 2 месяца ареста без права внесения залога.

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На аресте настаивала сторона обвинения. Мотивируя тем, что задержанный может сбежать из страны или давить на свидетелей. Сам Куликовский заявил, что признает свою вину и сожалеет о содеянном. Сообщил, что 2 последних года перед задержанием жил в Киеве и не работал.

Палычу грозит 15 лет тюрьмы

Палычу инкриминируют ряд статей. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет тюрьмы. Говорится про:

торговлю людьми;

создание вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны.

Закончат следствие и передадут дело в суд. Суд докажет вину. Однако политический расклад может произойти таким образом, что во время наказания, могут обменять на наших людей, которых незаконно удерживают на той стороне. Олег Жданов Военный эксперт

Показательный процесс или политдоговоренность

Дальнейшее рассмотрение дела судья назначил на начало 2022 года. Уже сейчас очевидно, что вопросов к нему больше, чем ответов. Украинские спецслужбы доказали, что умеют как можно лучше работать и доставать даже самых законспирированных.

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Следующий шаг, которого требует социум, не упустить и обеспечить справедливое и максимальное наказание пытателю. Подобных субъектов в мире судят на публичных и открытых процессах, добиваясь сатисфакции для жертв.

Их не амнистируют, не обменивают, не дают случайно исчезнуть или выпускают за взятку. Осталось теперь перенять еще и этот опыт.