Проросійські бойовики гатили у напрямку Невельського. Вони застосували міномети калібру 120 міліметрів.
Важливо Спилював українцям зуби на Донбасі: СБУ "поставила на коліна" донецького терориста
Як наголосили у штабі ООС, ворог знов застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Є поранений у лавах ЗСУ
Внаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.
Крім того, окупанти пошкодили 2 санітарні автомобілі. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,
– заявили у штабі ООС.
Зауважимо, що російські найманці 13 листопада поранили нашого захисника. Через обстріли бойовиків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Воїн зазнав осколкових поранень.
Як минула доба на Донбасі
Російські найманці протягом 13 листопада 7 разів атакували українські позиції з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля:
- Троїцького – окупанти обстрілювали позиції наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
- Чермалика – за допомогою безпілотника скинули постріл ВОГ-17,
- Гнутового – бойовики залучили станкові протитанкові гранатомети,
- Катеринівки та Золотого – застосували заборонені мінськими угодами міномети – калібру 120 та 82 міліметри відповідно,
- Старогнатівки українські позиції атакували з автоматичних станкових гранатометів.