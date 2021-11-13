Окупанти гатили по позиціях Збройних сил України у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Один з наших військових зазнав осколкових поранень.

Важливо Спилював українцям зуби на Донбасі: СБУ "поставила на коліна" донецького терориста

Воїну надали першу домедичну допомогу, а після того відвезли у лікарню. Наразі його стан здоров'я – задовільний.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил,

– запевнили в ОПУ "Схід".

Ситуація на Донбасі 13 листопада

За даними Міноборони, впродовж суботи російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти гатили біля Троїцького, Гнутового, Катеринівки, Золотого-4. Крім того, неподалік Чермалика бойовики скинули міну з безпілотника.

Під час обстрілів ворог використовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, міномети тощо.

Зверніть увагу! 12 листопада не ворожому невідомому пристрої підірвалися двоє службовців 79-ої окремої десантно-штурмової бригади. Внаслідок отриманих травм підполковнику Руслану Прусову та майстер-сержанту Вадиму Федосеєву вижити не вдалося.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу