Окупанти гатили по позиціях Збройних сил України у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Один з наших військових зазнав осколкових поранень.
Важливо Спилював українцям зуби на Донбасі: СБУ "поставила на коліна" донецького терориста
Воїну надали першу домедичну допомогу, а після того відвезли у лікарню. Наразі його стан здоров'я – задовільний.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил,
– запевнили в ОПУ "Схід".
Ситуація на Донбасі 13 листопада
- За даними Міноборони, впродовж суботи російські найманці 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Окупанти гатили біля Троїцького, Гнутового, Катеринівки, Золотого-4. Крім того, неподалік Чермалика бойовики скинули міну з безпілотника.
- Під час обстрілів ворог використовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, міномети тощо.