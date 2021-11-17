Що відомо про другий обстріл Невельського
Атака трапилась о 2:30. Місцеві мешканці повідомили про це поліцію лише о 6:45.
До теми Окупанти на Донбасі обстріляли Невельське: під завалами опинились люди – моторошні фото
На щастя, жертв внаслідок обстрілу не виявили. Однак окупанти пошкодили 7 будинків, 2 з них взагалі зруйнували.
Бойовики обстріляли Невельське / Фото Нацполіції
Про атаку з боку окупантів поліція дізналась від місцевих / Фото Нацполіції
Деяким родинам бойовики завдали неабиякої шкоди / Фото Нацполіції
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Правоохоронці обстежують територію, фіксують наслідки злочину. Також вони з'ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.
Попередній обстріл Невельського
- Проросійські бойовики вже стріляли у Невельське 14 листопада. Тоді під завалами зруйнованих будинків опинилися люди.
- Рятувальники ДСНС допомогли вибратися 65-річному чоловікові та 63-річній жінці. На щастя, з ними все гаразд.
- Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявив, що окупанти повністю знищили 2 будинки. Ще 2 були пошкоджені.
- Згодом у МВС України заявили, що обстріл Невельського окупантами кваліфікували як порушення законів війни.
Війна на Донбасі: останні новини
- У НАТО заявили, що фіксують велике скупчення російських військ біля кордону України.
- Євросоюз застеріг Україну, що у разі загострення ситуації на Донбасі Київ може розраховувати лише на себе. Своїм військом ЄС не допоможе.
- Водночас Швеція готова направити своїх бійців до України. Це можуть зробити у межах навчальної місії.