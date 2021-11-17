Що відомо про другий обстріл Невельського

Атака трапилась о 2:30. Місцеві мешканці повідомили про це поліцію лише о 6:45.

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На щастя, жертв внаслідок обстрілу не виявили. Однак окупанти пошкодили 7 будинків, 2 з них взагалі зруйнували.



Бойовики обстріляли Невельське / Фото Нацполіції



Про атаку з боку окупантів поліція дізналась від місцевих / Фото Нацполіції



Деяким родинам бойовики завдали неабиякої шкоди / Фото Нацполіції

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки. Правоохоронці обстежують територію, фіксують наслідки злочину. Також вони з'ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Попередній обстріл Невельського

Проросійські бойовики вже стріляли у Невельське 14 листопада. Тоді під завалами зруйнованих будинків опинилися люди.

Рятувальники ДСНС допомогли вибратися 65-річному чоловікові та 63-річній жінці. На щастя, з ними все гаразд.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявив, що окупанти повністю знищили 2 будинки. Ще 2 були пошкоджені.

Згодом у МВС України заявили, що обстріл Невельського окупантами кваліфікували як порушення законів війни.

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