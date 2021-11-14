Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди.

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Як розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, 2 будинки були повністю знищені. Вони та ще 2 пошкоджені будинки розташовані на вулиці Молодіжній.

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав,

– зазначив Кириленко.

Проросійські бойовики обстріляли селище Невельське / Фото з фейсбуку Павла Кириленка

Натомість поранення отримав водій-санітар. Сталося це біля Невельського. Йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий. Крім того, окупанти пошкодили 2 санітарні автомобілі.

Зауважимо, що російські найманці 13 листопада поранили нашого захисника. Через обстріли бойовиків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Воїн зазнав осколкових поранень.

Як минула доба на Донбасі

Російські найманці протягом 13 листопада 7 разів атакували українські позиції з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Неспокійно було біля:

Троїцького окупанти обстрілювали позиції наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

Чермалика – за допомогою безпілотника скинули постріл ВОГ-17,

Гнутового – залучили станкові протитанкові гранатомети,

Катеринівки та Золотого – застосували заборонені мінськими угодами міномети – калібру 120 та 82 міліметри відповідно,

Старогнатівки – українські позиції атакували з автоматичних станкових гранатометів.

Повний текст публікації Павла Кириленка:

Щонайменше 4 приватні будинки постраждали в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району. Два з них – знищені повністю. Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав.

Натомість, за повідомленням штабу ООС, поранений один військовослужбовець – водій-санітар. Він доправлений у військовий шпиталь. Стан його здоров’я важкий. Обстріл стався вночі. За повідомленням військових – зі 120-міліметрових мінометів.

Інформація про пошкоджені будинки надійшла від рятувальників та правоохоронців, які разом з медиками швидкої допомоги прибули на місце події, щоб надати допомогу людям. Подальше обстеження селища та уточнення інформації про пошкодження відбудеться сьогодні силами правоохоронців та представників місцевої влади.