Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди.

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Как рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, 2 дома были полностью уничтожены. Они и еще 2 поврежденных дома расположены на улице Молодежной.

Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал,

– отметил Кириленко.

Пророссийские боевики обстреляли поселок Невельское / Фото из Фейсбука Павла Кириленко

Зато ранения получил водитель-санитар. Произошло это у Невельского. Ему оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое. Кроме того, оккупанты повредили 2 санитарных автомобиля.

Заметим, что российские наемники 13 ноября ранили нашего защитника. Из-за обстрелов боевиков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Воин получил осколочные ранения.

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Российские наемники в течение 13 ноября 7 раз атаковали украинские позиции с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неспокойно было возле:

Троицкого – оккупанты обстреливали позиции наших защитников из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

Чермалика – с помощью беспилотника сбросили выстрел ВОГ-17,

Гнутового – привлекли станковые противотанковые гранатометы,

Катериновки и Золотого – применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра соответственно,

Старогнатовки – украинские позиции атаковали из автоматических станковых гранатометов.

Полный текст публикации Павла Кириленко:

По меньшей мере 4 частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них – уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых известно в настоящее время, расположены на улице Молодежной.

Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал.

Зато, по сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий – водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое. Обстрел произошел ночью. По сообщению военных из 120-миллиметровых минометов.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям. Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждениях состоится сегодня силами правоохранителей и представителей местной власти.