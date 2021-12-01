Конечно же, не обошел вниманием и наши отношения с ключевыми мировыми игроками, особенно в вопросе противодействия российской агрессии. Давайте вместе разберем основные месседжи президента и проанализируем, все ли они настолько позитивны, как об этом говорит Зеленский

До теми Щорічний виступ президента Зеленського у Верховній Раді: відео

Что показала Крымская платформа

Первое, на чем акцентировал внимание Зеленский – это создание и запуск Крымской платформы, которая призвана сплотить мировое сообщество для помощи в деоккупации полуострова.

Действенный ли это формат? Думаю, покажет время, но первые результаты действительно показательны – на первый саммит Крымской платформы прибыли больше 45 делегаций из разных стран.

Но важно, что именно на Крымской платформе мы увидели, кто настоящий друг Украины, а кто побоялся угроз Кремля. Ведь еще до её проведения Москва в лице Лаврова заявила, что возьмет на карандаш каждого, кто подпишется под резолюцией саммита.

Новый выпуск WTF на 24 канале: смотрите видео

Как изменились отношения США

Далее Зеленский заявил, что именно за 2021 год Украине удалось вывести отношения Украина – США на абсолютно новый уровень. Что же изменилось за год?

Первое, в апреле Украина оказалась на пороге нового вторжения России, ведь Кремль собрал на наших границах до 100 тысяч военных. Сдержать его тогда смогла только реакция Запада.

Да, наступления не произошло, но тот раунд мы всё же проиграли и это стоит признать. Ведь в обмен на деэскалацию на границе, Джо Байден отменил введение санкций в отношении "Северного потока-2", что и позволило Путину достроить свой политический проект и устроить настоящую газовую войну.

Дальше была встреча Байдена и Путина, и могло показаться, что Белый дом пошел еще на большие уступки Кремлю, заявив, что Украине нужно более внимательно относиться к обязанностям по Минским соглашениям. После этого мы получили так называемую сделку Меркель и Байдена, которая абсолютно не защищает Украину от агрессии Кремля в будущем.

Но, вслед за этим, и нужно отдать должное нашим дипломатам, ситуация начала улучшаться в нашу пользу. После проигранного раунда, мы стали побеждать.

Поддержали не только демократы

Сразу после встречи Зеленского и Джо Байдена в сентябре в Вашингтоне, Украина получила дополнительный объем военной помощи в 60 миллионов долларов. Кроме того, мы действительно заручились мощной поддержкой не только демократов.

Республиканцы, которые сегодня дают реванш "Северному потоку-2", блокируют в Конгрессе принятие оборонного бюджета США, пока не будут приняты новые санкции против путинского проекта. Кроме того, именно конгрессмены сейчас лоббируют увеличение военной помощи Украине.

Читайте також США можуть допомогти: Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в глухий кут

Была обновлена Хартия стратегического партнерства Украина – США, где были официально закреплены обязательства Вашингтона стоять плечом к плечу в борьбе с Россией.

Чего же нам не удалось добиться от США за этот год? Увы, но мы не стали полноценными членами НАТО и не получили статуса Партнера США вне Альянса. Хотя все предпосылки к этому есть. Потому команде Зеленского еще предстоит много работы.

На каком уровне сотрудничество с НАТО

В то же время Зеленский акцентировал внимание на том, что хоть мы и не в НАТО, наши отношения с Альянсом также перешли на новый уровень. В частности речь идет конечно же о совместных учениях в Черном море, которые так кошмарят Кремль.

И наше взаимодействие с Альянсом также дают свои плоды. В эти дни в Риге проходит саммит НАТО, где ключевой темой для обсуждения стали именно угрозы российской агрессии против Украины. Из-за этого НАТО наконец готово пересматривать свою концепцию. Это обсуждается на самом высоком уровне.

До речі У НАТО сприятимуть військовим можливостям України

К счастью, это не просто слова. Сейчас вся махина НАТО работает на сдерживание Кремля. На том же саммите стороны приняли решение о комплексных мерах разведки у границ Украины, а также решение о возможных санкциях против России в случае вторжения.

В то же время не стоит забывать, что Украина выстраивает стратегические отношения и с отдельными членами НАТО. Владимир Зеленский в своем обращении отдельно отметил и наши новые альянсы с Великобританией и Турцией.

Кто стал главным военным партнером

Эти отношения я бы точно отнес к позитиву. Ведь Великобритания, после выхода из ЕС стала нашим, наверное, главным партнером на европейском континенте. Лондон не просто помогает Украине развивать наш ВМФ, вкладывая деньги в корабли, ракетные катера и строительство военных баз, но и выступает за Украину на международной арене.

Например, именно премьер Борис Джонсон уверяет, что для России будут страшные последствия, если она пойдет в наступление против Украины, и именно премьер Джонсон призывал Европу наконец проснутся и выбрать – она за деньги Путина, или она за суверенитет Украины.



Борис Джонсон поддержал Украину / Фото Getty Images

Какова роль Турции в переговорах с Москвой

Что же касается Турции, то и здесь, без преувеличения, мы получили очень надежного партнера всего за год. Напомню, накануне Верховная Рада наконец ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Турции. А это значит, что в оборонном, экономическом и политическом поле две страны будут работать в унисон.

И предложение Эрдогана стать посредником в диалоге между Киевом и Москвой – это признак того, что Турция настроена решительно поддерживать Украину на пути к миру.

К слову, о прямом диалоге с Москвой в разрешении конфликта на Донбассе, в обращении заявил и Владимир Зеленский.

Конечно же эти слова президента вызвали споры и даже агрессивную риторику среди оппонентов. Но, давайте быть честными, это не прихоть нынешней власти – это призыв наших партнеров. Ведь Киев действительно подталкивают к диалогу с агрессором.

Что сейчас делают США Почему я так говорю? Да потому что те же США, наш крупнейший партнер, прямо сейчас ведут прямой диалог с Москвой, пытаясь выбить из них признание: почему войска Кремля бряцают оружием у наших границ?

Более того, госсекретарь Блинкен 1 декабря встретился с главой Российского МИДа Лавровым, чтобы, опять же, призвать отвести войска от украинской границы. НАТО пытается выйти на диалог с Москвой, Британия ищет диалога.



Блинкен встретился с Лавровым / Фото Getty Images

Увы, но Запад нацелен именно на политическое решение конфликта. Сначала слова и лишь потом оружие. К сожалению, без диалога мы не выйдем из тупика. Как бы нам этого не хотелось.

На что не стоит надеяться

Вспомнил Зеленский и о наших европейских стремлениях. По словам президента, Украина на сегодня выполнила 60% от всех требований из соглашения про ассоциацию. Причем 25% из них выполнены за последний год.

И здесь я бы добавил, что мы должны и дальше выполнять все условия соглашения с ЕС, ведь все они только улучшают ситуацию внутри страны. Но увы, надеяться на скорое вступление Украины в ЕС, наверное, не стоит.

Об этом следовало прямо заявить президенту. Ведь в самой Европе есть ряд стран, которые просто побоятся Путина, а потому будут тянуть с нашим вступлением вечность.

В целом, часть обращения Зеленского, которая касалась нашей внешней политики, у меня не вызвала какого-то диссонанса. Но, оставила ощущение, что еще многое стоит сделать для большей поддержки Украины.