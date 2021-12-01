Те, що говорить Зеленський народним депутатам у своєму щорічному зверненні, дивіться в онлайн-трансляції зі сесійної зали Верховної Ради.
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Президент звертається до парламенту
Володимир Зеленський прийшов 1 грудня на засідання Верховної Ради. Він виступає перед нардепами зі зверненням, в якому розповідає про внутрішнє та зовнішнє становище України: ситуацію на кордонах, розвиток країни, боротьбу з коронавірусом, соціальну політику.
Звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція
Нагадаємо, таке послання глави держави до нардепів є традиційним та щорічно проводиться в Україні ще з 1995 року.
Попереднє звернення Зеленського до Ради
- До пандемії коронавірусу президент виступав зі звернення до парламентарів на початку року – до 31 березня.
- Однак у 2020 році цю традицію порушили. Виступ Зеленського у Раді відбувся аж 20 жовтня.
- Під час нього український лідер порушив такі теми: ситуацію з COVID-19 та дотримання карантину, створення "Кримської платформи" для деокупації півострова та захисту прав кримчан, стратегію розвитку економіки Донбасу, перспективи розвитку Збройних сил України.