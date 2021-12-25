Відповідну заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил Королівства Швеції генерал Мікаель Бюден. Це трапилось під час інтерв'ю 23 грудня.
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Швеція підвищила рівень своєї боєготовності
Ми привели нашу готовність у відповідність до обстановки, що склалася. Вона серйозна і викликає побоювання. Природно, що зараз ми робимо більше і готові до більш швидких дій, ніж зазвичай,
– заявив Бюден.
Він додав: "Ми готові до різних варіантів розвитку ситуації, в тому числі і в безпосередній близькості від наших кордонів".
Бюден розповів, що особливу увагу приділили острову Готланд, який розміщений у Балтійському морі та має стратегічне значення.
"В умовах напруженості в Україні та Європі природно, що заходи щодо забезпечення боєготовності включають також Готланд і Балтійське море. Ми маємо бути готові діяти на різних напрямках", – пояснив посадовець.
Окрім того, Мікаель Бюден, коментуючи готовність Швеції до захисту острова, пояснив:
- "ми робимо свою справу, не викликаючи жодної ескалації;
- навпаки, швидше охолоджуємо (пил противника – 24 канал), показуючи, що стоїмо у стартовій позиції".
До речі, Німеччина анонсувала переговори з Росією щодо України. Зокрема радник канцлера з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер зустрінеться із заступником глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитром Козаком.
Коротко про війська Росії біля кордону України
- Наприкінці жовтня американська преса написала, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало занепокоєння у США та ЄС.
- Згодом в українській розвідці розповіли, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року. Ймовірно, взявши Україну в "кільце".
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля кордону України перебуває 122 тисячі російських військових. Причому вони перебувають всього за 200 кілометрів і 143,5 тисячі військових Росії – на відстані 400 кілометрів.
- 24 грудня ЗМІ повідомили, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону з Україною. Присутність ворожих військ посилюють по різних напрямках. Міноборони України попередило про це союзників. ЗМІ навіть опублікували карту військ біля кордону.
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