Відповідну заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил Королівства Швеції генерал Мікаель Бюден. Це трапилось під час інтерв'ю 23 грудня.

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Швеція підвищила рівень своєї боєготовності

Ми привели нашу готовність у відповідність до обстановки, що склалася. Вона серйозна і викликає побоювання. Природно, що зараз ми робимо більше і готові до більш швидких дій, ніж зазвичай,

– заявив Бюден.

Він додав: "Ми готові до різних варіантів розвитку ситуації, в тому числі і в безпосередній близькості від наших кордонів".

Бюден розповів, що особливу увагу приділили острову Готланд, який розміщений у Балтійському морі та має стратегічне значення.

"В умовах напруженості в Україні та Європі природно, що заходи щодо забезпечення боєготовності включають також Готланд і Балтійське море. Ми маємо бути готові діяти на різних напрямках", – пояснив посадовець.

Окрім того, Мікаель Бюден, коментуючи готовність Швеції до захисту острова, пояснив:

"ми робимо свою справу, не викликаючи жодної ескалації;

навпаки, швидше охолоджуємо (пил противника – 24 канал), показуючи, що стоїмо у стартовій позиції".

До речі, Німеччина анонсувала переговори з Росією щодо України. Зокрема радник канцлера з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер зустрінеться із заступником глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитром Козаком.

Коротко про війська Росії біля кордону України

Наприкінці жовтня американська преса написала, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало занепокоєння у США та ЄС.

Згодом в українській розвідці розповіли, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року. Ймовірно, взявши Україну в "кільце".

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля кордону України перебуває 122 тисячі російських військових. Причому вони перебувають всього за 200 кілометрів і 143,5 тисячі військових Росії – на відстані 400 кілометрів.

24 грудня ЗМІ повідомили, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону з Україною. Присутність ворожих військ посилюють по різних напрямках. Міноборони України попередило про це союзників. ЗМІ навіть опублікували карту військ біля кордону.

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