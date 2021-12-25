З російського боку – заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак. Його також називають куратором так званого "українського питання" у Кремлі.

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Про Україну говоритимуть радники Шольца та Путіна

Високопоставлені представники Німеччини й Росії планують зустрітися для предметної розмови щодо ситуації навколо України. Мовиться при цьому вже про дату на початку січня.

У переговорах, як запевняє німецьке видання з посиланням на dpa (Німецьке інформаційне агентство), участь візьмуть:

Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер.

І заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак.

У четвер, 23 грудня, вони вже мали телефонну розмову, під час якої й домовилися про зустріч наживо. Німецька сторона каже, що говоритимуть із Росією:

Про деескалацію ситуації в Україні та біля її кордонів.

А ще – про нормандський формат, який необхідно "швидко пожвавити".

Зауважте: канцлер Олаф Шольц на тижні спілкувався телефоном із Володимиром Путіним (вперше після вступу на посаду).

Важливо знати:

США планують надавати Україні розвіддані для відбиття атак Росії.

Тим часом Росія продовжує стягувати війська до кордонів України.

А Путін під час річної підсумкової пресконференції відмовився давати гарантії, що не нападе на Україну.

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