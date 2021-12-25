З російського боку – заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак. Його також називають куратором так званого "українського питання" у Кремлі.
Також цікаво Половина українців вірить у напад Росії
Про Україну говоритимуть радники Шольца та Путіна
Високопоставлені представники Німеччини й Росії планують зустрітися для предметної розмови щодо ситуації навколо України. Мовиться при цьому вже про дату на початку січня.
У переговорах, як запевняє німецьке видання з посиланням на dpa (Німецьке інформаційне агентство), участь візьмуть:
- Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер.
- І заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак.
У четвер, 23 грудня, вони вже мали телефонну розмову, під час якої й домовилися про зустріч наживо. Німецька сторона каже, що говоритимуть із Росією:
- Про деескалацію ситуації в Україні та біля її кордонів.
- А ще – про нормандський формат, який необхідно "швидко пожвавити".
Важливо знати:
- США планують надавати Україні розвіддані для відбиття атак Росії.
- Тим часом Росія продовжує стягувати війська до кордонів України.
- А Путін під час річної підсумкової пресконференції відмовився давати гарантії, що не нападе на Україну.
Актуальне відео до теми: Путін готується до війни з Україною