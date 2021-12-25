С российской стороны – заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак. Его также называют куратором так называемого "украинского вопроса" в Кремле.

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Об Украине будут говорить советники Шольца и Путина

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться для предметного разговора о ситуации вокруг Украины. Речь идет при этом уже о дате в начале января.

В переговорах, как уверяет немецкое издание со ссылкой на dpa (Германское информационное агентство), примут участие:

Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер.

И замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.

В четверг, 23 декабря, у них уже был телефонный разговор, во время которого и договорились о встрече вживую. Немецкая сторона говорит, что будут общаться с Россией:

О деэскалации ситуации в Украине и у ее границ.

А еще – о нормандском формате, который необходимо "быстро оживить".

Обратите внимание: канцлер Олаф Шольц на неделе общался по телефону с Владимиром Путиным (впервые после вступления в должность).

Важно знать:

США планируют предоставлять Украине разведданные для отражения атак России.

Тем временем Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.

А Путин во время годовой итоговой пресс-конференции отказался давать гарантии , что не нападет на Украину.