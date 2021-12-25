С российской стороны – заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак. Его также называют куратором так называемого "украинского вопроса" в Кремле.
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Об Украине будут говорить советники Шольца и Путина
Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться для предметного разговора о ситуации вокруг Украины. Речь идет при этом уже о дате в начале января.
В переговорах, как уверяет немецкое издание со ссылкой на dpa (Германское информационное агентство), примут участие:
- Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер.
- И замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.
В четверг, 23 декабря, у них уже был телефонный разговор, во время которого и договорились о встрече вживую. Немецкая сторона говорит, что будут общаться с Россией:
- О деэскалации ситуации в Украине и у ее границ.
- А еще – о нормандском формате, который необходимо "быстро оживить".
Важно знать:
- США планируют предоставлять Украине разведданные для отражения атак России.
- Тем временем Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.
- А Путин во время годовой итоговой пресс-конференции отказался давать гарантии, что не нападет на Украину.
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