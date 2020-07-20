В Офісі Президента повідомили, що заява глави Чечні Рамзана Кадирова не вимагає офіційної реакції. Раніше Кадиров вимагав у Володимира Зеленського вибачитись за відео "Кварталу 95", яке з'явилось кілька років тому.

Офіційної реакції на слова Кадирова не потрібно, – ОПУ

В Офісі Президента України наголосили, що кожен у сучасному світі має право на будь-які заяви. Про це мовиться в коментарі ОПУ Інтерфакс-Україні.

Детально Кадиров пригрозив Зеленському помстою та закликав вибачатися: усі деталі

Будь-хто у сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід шукати якісь таємні сенси. Викликає певне здивування наполеглива спроба частини ЗМІ надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення,

– повідомили в ОПУ.

Що відомо про заяву Рамзана Кадирова