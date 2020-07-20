Кадиров vs Зеленський: як в Офісі Президента відреагували на скандальну заяву глави Чечні
В Офісі Президента повідомили, що заява глави Чечні Рамзана Кадирова не вимагає офіційної реакції. Раніше Кадиров вимагав у Володимира Зеленського вибачитись за відео "Кварталу 95", яке з'явилось кілька років тому.
Офіційної реакції на слова Кадирова не потрібно, – ОПУ
В Офісі Президента України наголосили, що кожен у сучасному світі має право на будь-які заяви. Про це мовиться в коментарі ОПУ Інтерфакс-Україні.
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Будь-хто у сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід шукати якісь таємні сенси. Викликає певне здивування наполеглива спроба частини ЗМІ надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення,
– повідомили в ОПУ.
Що відомо про заяву Рамзана Кадирова
- Образило Кадирова відео "Кварталу 95", яке вийшло ще кілька років тому. У програмі "Чисто News”, яку випускає "Квартал", була нарізка, куди потрапило відео з Кадировим, який плаче.
- У червні журналіст Дмитро Гордон опублікував фрагмент інтерв'ю, на якому Зеленського питають про ситуацію з Кадировим. Зеленський зазначив, що не знає, про що мовиться. Проте наголосив, що нікого з представників мусульманського світу у "Кварталі" образити не хотіли.
- Цей уривок опублікував і сам Кадиров, який заявив, що Зеленський уникає перед ним прямих вибачень.
- Рамзан Кадиров вимагав від українського президента "визначитись зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення".
- Також очільник Чечні закликав українського президента "побудувати добросусідські відносини з Росією".