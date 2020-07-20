Кадыров vs Зеленский: как в Офисе Президента отреагировали на скандальное заявление главы Чечни
В Офисе Президента сообщили, что заявление главы Чечни Рамзана Кадырова не требует официальной реакции. Ранее Кадыров потребовал у Владимира Зеленского извиниться за видео "Квартала 95", которое появилось несколько лет назад.
Официальной реакции на слова Кадырова не нужно, – ОПУ
В Офисе Президента Украины подчеркнули, что каждый в современном мире имеет право на любые заявления. Об этом говорится в комментарии ОПУ Интерфакс-Украине.
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Кто угодно в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод искать какие-то тайные смыслы. Вызывает определенное удивление упорная попытка части СМИ предоставить факту личного сообщения главы субъекта Федерации соседней страны чрезвычайное значение,
– сообщили в ОПУ.
Что известно о заявлении Рамзана Кадырова
- Оскорбило Кадырова видео "Квартала 95", которое вышло еще несколько лет назад. В программе "Чисто News”, которую выпускает "Квартал", была нарезка, куда попало видео с Кадыровым, который плачет.
- В июне журналист Дмитрий Гордон опубликовал фрагмент интервью, на котором Зеленского спрашивают о ситуации с Кадыровым. Зеленский отметил, что не знает, о чем говорится. Однако подчеркнул, что никого из представителей мусульманского мира в "Квартале" обидеть не хотели.
- Этот отрывок опубликовал и сам Кадыров, который заявил, что Зеленский избегает перед ним прямых извинений.
- Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения".
- Также глава Чечни призвал украинского президента "построить добрососедские отношения с Россией".