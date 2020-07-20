В Офисе Президента сообщили, что заявление главы Чечни Рамзана Кадырова не требует официальной реакции. Ранее Кадыров потребовал у Владимира Зеленского извиниться за видео "Квартала 95", которое появилось несколько лет назад.

Официальной реакции на слова Кадырова не нужно, – ОПУ

В Офисе Президента Украины подчеркнули, что каждый в современном мире имеет право на любые заявления. Об этом говорится в комментарии ОПУ Интерфакс-Украине.

Подробно Кадыров пригрозил Зеленскому местью и призвал извиниться: все детали

Кто угодно в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод искать какие-то тайные смыслы. Вызывает определенное удивление упорная попытка части СМИ предоставить факту личного сообщения главы субъекта Федерации соседней страны чрезвычайное значение,

– сообщили в ОПУ.

Что известно о заявлении Рамзана Кадырова