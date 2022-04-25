Дірки у путінській армії затикають кадировцями
Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.
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Наразі на території Луганщини точаться запеклі бої в районі міст Попасна, Рубіжне й Новотошківка. Ворог намагається прорвати позиції ЗСУ, натомість українські бійці здійснюють героїчні зусилля щодо спротиву.
Днями з окупованого Луганська надійшло повідомлення про прибуття до регіону додаткових підрозділів так званого "кадировського спецназу".
Командир групи – Ісмаіл Агуєв, заступник командира – Хасейн Мадуєв. Зафіксована їхня передислокація в райони ведення бойових дій, а саме: місто Рубіжне та Попасну.
Вказані підрозділи виступають у ролі так званого "другого ешелону". Перший ешелон – це власне мобілізовані рашистами громадяни України з окупованих територій, яких без жодної військової підготовки кидають, як гарматне м'ясо, на позиції ЗСУ.
Варто зауважити, що це перший зафіксований факт участі кадировських загонів у війні на сході України.
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Лігва головорізів
Як повідомлялося раніше, на території окупованих районів Луганської області, зокрема в окупованому Луганську, загін кадировців був розквартирований у приміщеннях колишнього Головного управління Міндоходів в Луганській області за адресою: місто Луганськ, вулиця Коцюбинского, 2-а (3-й поверх).
У 2014 році проросійськи налаштовані вихідці з Кавказу входили окремими підрозділами до складу батальйонів бойовиків "Дон" і "Зоря". Місцем їхнього розквартирування були селища Миколаївка та Піонерське Станично-Луганського району Луганської області.
У місті Краснодон загони кадировців відповідали за супровід колон та контрабанду паливно-мастильних матеріалів і зброї. Керував ними польовий командир на псевдо "Мага". Крім того, на території окупованого міста Краснодон була розквартирована група польового командира на псевдо "Дикий".
У Краснодоні кадировці налагодили тісну взаємодію із загоном польового командира на псевдо "Моджахед". Загін "Моджахеда" брав активну участь у роззброєнні розквартированого в місті Краснодон загону "МГБ" псевдоутворення на Луганщині ОБроН "Одесса" (командир загону – "Фома").
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Крім того, в районі селища Верхня Деревечка Свердловського району Луганської області був налагоджений друк фальшивих грошових знаків Центрального банку РФ. Територія навколо бункеру і сам бункер перебували під охороною бойовиків-кадировців.
Загальна кількість бойовиків, які були розквартировані на території окупованих Краснодонського і Свердловського районів Луганської області, за різними оцінками нараховувала від 100 до 250 бойовиків.
У місті Лутугине був розквартирований підрозділ осетинів загальною кількістю до 40 бойовиків. На початок збройного протистояння із ЗСУ загін нараховував до 70 бойовиків. Командир – Алгуров Альберт Пилипович. Ветеран збройних конфліктів на Кавказі. Один із польових командирів – Агаєв Аксарбек.
В окупованому Стаханові оперував загін вихідців з Кавказу кількістю до 100 бойовиків.
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