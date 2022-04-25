Україна – лише початок
Хай Ільхам Алієв не думає, що хтось там буде поважати його суверенітет. Якщо Україна програє війну з Росією, якщо українські Збройні сили не зможуть зупинити агресора – російські війська прийдуть до Баку.
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Тим паче, вже не так далеко йти – можна використати російських "миротворців" у Карабаху як привід для того, щоб почати окупаційні дії. А можна почати їх з території Дагестану. Ми знаємо, що у Росії достатньо можливостей і достатньо генералів для того, щоб вибудувати ті чи ніші плани.
А потім організує в Анкарі чи Стамбулі уряд Азербайджану в еміграції чи спробує якось іншим шляхом домовитися з РФ.
Енергоносії ж потрібні, туристи ж потрібні. Будуть возити до Туреччини зараз спеціальними літаками і не захочеться й після окупації Азербайджану переривати свій туристичний бізнес. Хоча, звичайно, буде чимало гучних промов.
А, може, в Туреччині втішаться тим, що й територія Вірменії буде окупована російською армією, яка вже там перебуває, і теж стане частиною РФ. Може, це буде набагато вагомішим фактором стабільності в регіоні, ніж ліквідація державності Азербайджану – я не знаю і не хочу зараз говорити про Туреччину.
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Путін марить новим СРСР
Я хочу просто пояснити елементарну річ: все те, що ми бачимо, – це амбітний план з відновлення територій усього Радянського Союзу. Навіть якщо для цього потрібно залити кров'ю величезну територію, яка стала незалежною від Росії внаслідок подій кінця 80-х – початку 90-х років минулого сторіччя.
Саме цього – відновлення територій, кривавих репресій проти тих, хто не хоче бути в Росії й з Росією – всім цим людям і хочеться. І переконати їх можна тільки збройною боротьбою і тільки реалізмом. Тільки чітким розумінням того, чого всі ці люди прагнуть, якою є їх мета.
Якийсь російський генерал оприлюднив їхні реальні плани насьогодні просто тому, що Путін може побоюватися, що цей план не справдиться і не хоче брати на себе відповідальність за його оприлюднення. Однак цей план – в голові Путіна, цей план – на столах російських генералів і політиків, цей план подобається багатьом росіянам. І це те, з чим нам доведеться жити.
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