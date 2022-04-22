Нагадаю, що спочатку вони мріяли за 72 години окупувати території України від Харкова до Одеси та Києва.

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Мрії про "битву за Донбас"

Потім вони мали намір почати велику битву за Донбас, яка або досі не почалася, або її епічний масштаб настільки великий, що розумом його не зрозуміти, а тому він і не помітний.

Вони неодноразово брали під контроль Маріуполь, особливо такий діяч як каДиров, навіть збився з рахунку, скільки разів він оголошував Маріуполь, але в місті тривають бої.

Росія третій тиждень перекидає 5-у загально військову армію для участі в "битві за Донбас" і всі підрозділи цієї, другосортної навіть за мірками російської армії досі не прибули на Донбас у повному складі. Тільки зараз вони стали розміщуватися в Ізюмі та вже зазнавали перших втрат.

Мрії про десант

У російських окупантів провалився план десантування в Одесі та області. Зараз, після втрати БДК "Саратов" у Бердянську та серйозному пошкодженні ще 2 БДК, вони ще більше обмежені у можливостях десантування.

Після знищення ракетного крейсера "Москва" про подібні дії взагалі говорити – моветон!

Фактично, сил і коштів у ЗС Росії для проведення такого роду операції немає. Їм би до 9 травня протриматися в Херсоні та Маріуполі, а там уже й бігти, виблискуючи п'ятами можна буде, з трактуванням "друга фаза спецоперації успішно завершена, йдемо доброю волею!"

Я навіть не знаю, чим керуються російські генерали, коли озвучують такі абсурдні плани.

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