Це було б найкращим варіантом зараз. І саме ООН має не чекати, а агресивно і публічно це просувати.
Важливо Завдяки "Азову" Маріуполь ніколи не стане російською перемогою і новими Крутами
ООН – "у тіні"
Їх же майже непомітно. Хто б зупинив генсека ООН, якщо б він спробував пробитися в Маріуполь? При цьому Росія продовжує майже нормально працювати в ООН, а генсек після двох місяців війни проситься зустрітися з керівництвом України та Росії.
Росіяни знищили український Маріуполь / Фото пресслужби "Азову"
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Вирок для ООН
ООН підписала собі вирок, на неї очікує доля Ліги націй, що розпалася.
"Азов" стоїть на захисті Маріуполя / Фото пресслужби "Азову"
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