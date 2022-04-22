Вільні, міцні й незламні, мов граніт

Ворога більше у 10 разів, у ворога абсолютна перевага в техніці та боєприпасах, і він зносить будь-яке укриття, будь-яку позицію. Найближчий український фронт – у 100 кілометрах, по степах, і звідти не вийти, не винести поранених.

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І вони не шукають у ворога жалю. Вони кожного дня майстерно знаходять кожну можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, і завдавати їм страшних втрат. Ці люди давно перейшли межі витривалості та жертовності – вони створили нові, і це неймовірно у 21-му сторіччі.



Повідомлення воїна-азовця з обложеного російськими окупантами Маріуполя / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Вони показали, що таке боєздатність. І варто згадати, що "Азов" – це єдина українська військова частина, яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці, вони діють за американським бойовим статутом та стандартами бойового управління MDMP.

"Азов" – єдина військова частина, де діють звернення та звичаї українського націоналізму зразка УПА, а не старі радянського зразка переведені процедури. Вони за наказом українського командування б'ються та вмирають в абсолютно невигідних умовах, вірні присязі українському народу.

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Творці нового епосу

Завдяки їм Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Це ніколи не буде жертва та місце російськоі сили, це – не Крути. Це завжди буде місто української звитяги, та символ української незламної сили.

У Росії багато зброї, але в України є те, на що росіяни не здатні, – віддавати себе заради свого народу, битися заради честі, битися, коли нема сил і тільки воля дає можливість вести бій, незважаючи на все.

Маріуполь – це слово тепер дуже багато важить, дуже багато пояснює. Тому що його оборонці створили новий сучасний епос. Тому що вони творять історію нашого світу. Тому що вони – українці.

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